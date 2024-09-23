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Metin Arolat son yolcuğuna uğurlanıyor! Armağan Çağlayan ihmal iddialarına sinirlendi: Neyi tartışıyoruz?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.09.2024 13:50
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Metin Arolat'ın ölümü sonrası ihmal iddiaları da gündeme geldi. İzmir'de toprağa verilecek olan Metin Arolat'ın cenazesine katılan Armağan Çağlayan ihmal iddialarına çok sinirlendi.

Metin Arolat son yolcuğuna uğurlanıyor! Armağan Çağlayan ihmal iddialarına sinirlendi: Neyi tartışıyoruz?

Metin Arolat'ın ani ölümü sonrası ihmal iddiaları konuşulmaya başlandı. Kimi ölüm diyeti dedi kimi zayıflama iğnesi... İhmal iddiaları konuşulurken Arolat’ın cenazesi Teşvikiye Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası memleketi İzmir’e gönderildi.

Arolat için İzmir Beşikçioğlu Camisi’nde de cenaze namazı kılınacak ve sanatçı Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.

Armağan Çağlayan da yakın dostu için İzmir'de cenazeye katıldı. Ağlamaktan gözleri kızaran Çağlayan ihmal iddiaları sorulunca sinirlendi.

"BIRAKIN HERKES YASINI TUTSUN"

Armağan Çağlayan tepki göstererek "Arkadaşlar ölen öldü, bu polemikler niye anlamıyorum ben. Öldü mü öldü. Bizim can arkadaşımız öldü mü öldü! Neyi tartışıyoruz? Bırakın herkes yasını tutsun" dedi.

Armağan Çağlayan, Metin Arolat’ı çok iyi bir insan olarak tanımladı. Çağlayan, “Hayatımda tanıdığım en iyi insandı, içinde kötülük yoktu. Ama bu nedenle sektörde hak ettiği yere gelemedi” diye konuştu.

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Metin Arolat
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