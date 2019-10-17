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Metin Diyadin: Beşiktaş maçını final gibi oynamak zorundayız

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 17.10.2019 19:36 | Son Güncelleme

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, Süper Lig'de 19 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş ile yapacakları maç öncesinde, "Tüm maçları final niteliğinde oynamak durumundayız." dedi.

Metin Diyadin: Beşiktaş maçını final gibi oynamak zorundayız

Karşılaşma öncesinde AA muhabirine konuşan tecrübeli teknik adam, "Beşiktaş lige kötü başladı ancak talihsizlikler yaşadılar. Bazı maçlarda eksik kaldılar. Beşiktaş'ın şu anki puanı, mevcut kadro kalitesinin puanı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın oyuncu kadrosunun ve kalitesinin belli olduğuna dikkati çeken Diyadin, "Bizim için rakip açıkçası fark etmiyor. Eksiklerimiz ve sakatlarımız var ama taraftar desteğiyle iç sahadaki her maçı olduğu gibi Beşiktaş maçını da final gibi oynamak zorundayız. Kendi elimizdeki oyuncuların profiline ve yapısına göre bir oyun tarzıyla mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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