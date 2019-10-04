Metin Diyadin: Her maçı final havasında oynama niyetindeyiz

Beştepe Tesisleri'nde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam, Sivas'ın zor bir deplasman olduğunu belirterek, "Olmazsa olmazımız her maçtaki savaşçı ruhu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Bu hafta da Sivas deplasmanındayız. Muhakkak ki zorlu bir deplasman. Yine çok doğru oynamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Demir Grup Sivasspor'un savaşan bir takım olduğuna dikkati çeken Diyadin, şöyle devam etti:

"Rıza hocanın takımları zaten fizik kapasite açıdan güçlü olur. Buna cevap vermeliyiz. Pozisyon bulacağımıza inanıyorum. Yemeden devam ettiğimiz sürece ve pozisyonları değerlendirdiğimizde de istediğimizi alabiliriz. Bu dönem için alacağımız puan veya puanlar altın değerinde. Her maçı final havasında oynamak niyetindeyiz. Oyuncuları bu doğrultuda hazırlamaya çalışıyoruz."

"GİTGİDE ARTIŞ VAR"

Diyadin, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarındaki kompakt oyun ve mücadelenin çok iyi olduğuna dikkati çekti.

Metin Diyadin, şunları kaydetti:

"Gitgide bir artış var. Geçen hafta da bizim için önemli ve 6 puanlık değerde bir Ankara derbisi oynadık. Gençlerbirliği de önemli bir takım. Bu tip maçları daha çok isteyen takımın kazanacağını maçtan önce oyuncularıma söylemiştim. Format olarak da böyle devam etmek durumundayız."