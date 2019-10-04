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Metin Diyadin: Her maçı final havasında oynama niyetindeyiz

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 04.10.2019 11:49 | Son Güncelleme

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, Demir Grup Sivasspor maçından puan veya puanlar almaları gerektiğini söyledi.

Metin Diyadin: Her maçı final havasında oynama niyetindeyiz

Beştepe Tesisleri'nde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam, Sivas'ın zor bir deplasman olduğunu belirterek, "Olmazsa olmazımız her maçtaki savaşçı ruhu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Bu hafta da Sivas deplasmanındayız. Muhakkak ki zorlu bir deplasman. Yine çok doğru oynamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Demir Grup Sivasspor'un savaşan bir takım olduğuna dikkati çeken Diyadin, şöyle devam etti:

"Rıza hocanın takımları zaten fizik kapasite açıdan güçlü olur. Buna cevap vermeliyiz. Pozisyon bulacağımıza inanıyorum. Yemeden devam ettiğimiz sürece ve pozisyonları değerlendirdiğimizde de istediğimizi alabiliriz. Bu dönem için alacağımız puan veya puanlar altın değerinde. Her maçı final havasında oynamak niyetindeyiz. Oyuncuları bu doğrultuda hazırlamaya çalışıyoruz."

"GİTGİDE ARTIŞ VAR"

Diyadin, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarındaki kompakt oyun ve mücadelenin çok iyi olduğuna dikkati çekti.

Metin Diyadin, şunları kaydetti:

"Gitgide bir artış var. Geçen hafta da bizim için önemli ve 6 puanlık değerde bir Ankara derbisi oynadık. Gençlerbirliği de önemli bir takım. Bu tip maçları daha çok isteyen takımın kazanacağını maçtan önce oyuncularıma söylemiştim. Format olarak da böyle devam etmek durumundayız."

Öne geçen takımların Türkiye'de skoru koruma içgüdüsüne girdiğini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Mevkisel olarak hamle yapmada oyuncu anlamında sıkıntılıyız. Hatta maç içinde yorulan oyuncularla ilgili yardımcılarla değişiklik yapalım diye konuştuk. Bazı mevkilerde alternatifimiz yok. 'Yapın' dedim, 'bakın' dedim. Bunları da yönetmek durumundayız. Genç oyuncu alternatifini katmayı da düşünüyoruz. Hasan ve Cebrail gibi." diye konuştu.

"GENÇ OYUNCULAR İÇİN İLK MAÇLAR ÇOK ÖNEMLİDİR"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, ortaya çıkaracakları genç oyuncularla alternatif oluşturmak istediklerini ifade etti.

Ligde şu ana kadar görev verdiği oyuncuların performansından memnun kaldığını belirten Diyadin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hasan Kaya'yı çok iyi buldum. Çok dinamikti. Fenerbahçe maçında Cebrail'in yerine girdiğinde de mevkisi olmamasına rağmen iyi bir görüntü çizmişti. Özellikle fizik kalitesi, verilen görevi yapması, isteği, arzusu ve coşkusu çok iyi. Oynadıkça özgüveni de gelecektir. Genç oyuncular için ilk maçlar çok önemlidir. Onları doğru zamanda oynatarak kazanabiliriz. Bizi mutlu ediyor. Genç oyuncu kazandırmak, hele bir de galibiyetlerle olduğunda başka bir motivasyon oluyor."

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