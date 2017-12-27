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Metin Hara: "Ne olursa olsun sonunda aşk kazanacak!"

MAGAZİN HABERLERİ | 27.12.2017 17:02 | Son Güncelleme 11 saat önce

Metin Hara, sosyal medya hesapalarından Adriana Lima'dan ayrıldığına dair haberleri yalanladı. İşte Hara'nın uzun uzun içini döktüğü mektup niteliğindeki mesaj!

Metin Hara: "Ne olursa olsun sonunda aşk kazanacak!"

"Başından beri kadına/insana karşı şiddetin tam karşısında yer aldım. Dilim döndüğünce, kalbim el verdiğince... Şiddet aslında bir anda kurşun olup saplanmıyor insanın kalbine... Önce iç savaşla başlıyor. Kendiyle kavga eden kişi dışarıdakine savaş açıyor. Yaklaşık altı aydır birlikte olduğum kişi ve benim adıma 'akıl almaz' komplo teorilerinden, insanın itibarını namusunu zedeleyecek iddialardan dolayı üzücü bir şekilde zorbalık yaşamaktayız. Ben benim adıma yapılmış gerçeği yansıtmayan, beni olduğumdan başka biri gibi göstermeye çalışan art niyetli çabaları sessizlikle izlemekteyim. Ama her şeyden önce canım kadar sevdiğim bu kişi ve benim adıma yabancı basında gayet makul/destekleyici haberler yapılırken bir zamanlar hoşgörünün diyarı olan, Yunus'a, Mevlana'ya ev sahipliği yapmış topraklarda bu şekilde bir tavrın yanımdaki kişiye ve bana haksızlık olduğunu düşünüyorum.(Kendisinin bütün dünyanın önünde Türkiye'de yapılan haberlerin başından beri doğruyu yansıtmadığı konusunda paylaşım yaptığını hatırlatırım.)
Zaman içerisinde bakıldığında yaratılan senaryoların (aldatma, demeç, ayrilik, proje, tv programı vs...) neredeyse hepsinin gerçek dışı olduğu kanıtlanmasına rağmen hala bu tutumun devam etmesi oldukça düşündürücü..."

"AMERİKA'DAYIM, SAAT SABAHIN BEŞİ"
"Şu anda Amerika'dayım. Saat sabaha karşı 5... Ben bir iyilik projesi üzerinde çalışıyorum. Türkiye'de nasıl bir demeç vermişim olmayan bir kurgu üzerine? Ayrılık yok ki demeç verilmiş olsun... Başından beri de olmadı ki... Şu anda iki dünya güzeli kızın ve hayatımı paylaştığım kişinin mutluluğu benim adıma her şeyden önemli... Her şey onların bir gülümsemesi çalınmasın diye... Bu tarz gerçek dışı iddialara ve kötü niyetli çalışmalara karşı hukuki önlemler alacağımı üzülerek belirtmek istiyorum. Bu konuda basından dürüstlüğü ve vicdanı ilke edinmiş kişilere başarılar dilerim.
Her birinizden rica ediyorum... Başından beri...
Sadece 'mutluluk' dileseniz...
Daha güzel olmaz mıydı her şey?
Sen de aşık olsan Biz de senin adına mutlu olsak... Anadolu'da güzel bir laf vardır 'kabın içerisinde ne varsa dışarıya o taşar.' 2018 de her birinizin kalbi kadar güzel bir yıl yaşaması dileğiyle... Ne olursa olsun sonunda aşk kazanacak..."

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Anahtar Kelimeler:
metin hara Adriana Lima ayrılık barışma

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