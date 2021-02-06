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Metin Hara suskunluğunu bozdu! 'Adriana Lima ile iyi ayrıldık'

06.02.2021 17:29 | Son Güncelleme:
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Metin Hara suskunluğunu bozdu! 'Adriana Lima ile iyi ayrıldık'

Instagram canlı yayınında iş ve özel hayatına dair soruları yanıtlayan Metin Hara, Brezilyalı model Adriana Lima ile ayrılığı hakkında konuştu.

Her perşembe ünlü isimlerin katıldığı "Mert Vidinli’yle Sıkıştıran Sorular" programının bu haftaki konuğu, bir dönem magazin gündeminden düşmeyen yazar Metin Hara oldu.

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Yeni kitabının heyecanını yaşadığını dile getiren Metin Hara, "Çok romantik, çok masum. Yetişkinlere özel masal gibi. 5,5 yıllık emeğimin sonucunda bugün kitabı teslim ettim. Bir ay içerisinde çıkacağını tahmin ediyorum. Bu sefer teknikler, meditasyonlar vermek yerine insanları masalsı bir hikayeye sokacağım" dedi.
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ADRIANA LIMA AÇIKLAMASI

38 yaşındaki yazar, dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima ile ilişkisi boyunca ve ilişkisi bittiğinde magazin basınının istediklerini bulamayınca skandallar yarattığını savundu.

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Metin Hara, "Magazinin anlattığı gibi bir durum hiçbir zaman yaşanmadı. Söylendiği gibi yıkılmadım, zaten yıkılacak bir durum da yoktu. En son mesleki anlamda da bir çok iddialarda bulundular. Tüm haberlere sadece hayret ettim. Adriana ile iyi ayrıldık. Misafirlik bittiği zaman saygıyı yitirmeden, gülümseyerek çıkmak lazım diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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"HAYATIMDA KİSME YOK"

Şu anda kalbinin boş olduğunu açıklayan Hara, annesinin tedavisiyle ilgilendiklerini ve ailesine odaklandığı bir dönemde olduğunu söyledi.

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Aşka ilişkin görüşünü paylaşan Hara, insanların kendilerini sevmedikleri için devamlı karşısındaki kişiden ne alabileceğini düşünmeye odaklandığını belirtti.

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Metin Hara, aşkın benliğin yitirildiği bir alan olduğunu, insanların birbirlerini yaralarıyla ve sancılarıyla kabul edip daha fazla sevmeleri gerektiğini ifade etti.
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"MUTFAKTA HİÇ İYİ DEĞİLİM"

Mutfakta iyi olmadığını söyleyen Hara, 21 yıldır vejetaryen olduğunu, vejetaryen yemeği yapması zor olduğu için genelde dışarıdan sipariş verdiğini açıkladı.

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