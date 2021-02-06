Metin Hara suskunluğunu bozdu! 'Adriana Lima ile iyi ayrıldık'

Her perşembe ünlü isimlerin katıldığı "Mert Vidinli’yle Sıkıştıran Sorular" programının bu haftaki konuğu, bir dönem magazin gündeminden düşmeyen yazar Metin Hara oldu.

Yeni kitabının heyecanını yaşadığını dile getiren Metin Hara, "Çok romantik, çok masum. Yetişkinlere özel masal gibi. 5,5 yıllık emeğimin sonucunda bugün kitabı teslim ettim. Bir ay içerisinde çıkacağını tahmin ediyorum. Bu sefer teknikler, meditasyonlar vermek yerine insanları masalsı bir hikayeye sokacağım" dedi.



ADRIANA LIMA AÇIKLAMASI

38 yaşındaki yazar, dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima ile ilişkisi boyunca ve ilişkisi bittiğinde magazin basınının istediklerini bulamayınca skandallar yarattığını savundu.

Metin Hara, "Magazinin anlattığı gibi bir durum hiçbir zaman yaşanmadı. Söylendiği gibi yıkılmadım, zaten yıkılacak bir durum da yoktu. En son mesleki anlamda da bir çok iddialarda bulundular. Tüm haberlere sadece hayret ettim. Adriana ile iyi ayrıldık. Misafirlik bittiği zaman saygıyı yitirmeden, gülümseyerek çıkmak lazım diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.