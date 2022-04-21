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Metin Öztürk'ten Aziz Çetin'e 'şımarık kız çocuğu' cevabı

21.04.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'in yaptığı açıklamaya cevap verdi. Sosyal medyada gündem olan Nuri Şahin konusu büyüdü ve adeta kavga çıkardı. Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, "Sürekli bir şeyler isteyen şımarık kız çocukları vardır. Nuri Şahin'i istemeleri ile benim sözleşmeli futbolcumu istemeleri arasında fark yok. Şimdiye kadar her istedikleri olmuş, kimi isterlerse almışlar. Ama bu kez olmayacak." demişti. Öztürk'ten jet yanıt geldi...

Metin Öztürk'ten Aziz Çetin'e 'şımarık kız çocuğu' cevabı

Galatasaray Kulübü Başkanı Adayı Metin Öztürk, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin'in sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"ŞIMARIK KIZ ÇOCUKLARI VARDIR"

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Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Koza TV'de yayımlanan ve Körfez Gazetesi Yazarı Hasan Yavaşlar'ın hazırlayıp sunduğu 90+7 programında açıklamalar yaptı. Aziz Çetin, Nuri Şahin'e talip olduklarını ve görüşeceklerini açıklayan Metin Öztürk'e hitaben yaptığı konuşmada "Galatasaray'ın bir başkan adayının seçim vaadi olarak Antalyaspor'un sözleşmeli hocasının ismini kullanması öncelikle şık değil. Benzetmem yanlış anlaşılmasın ancak sürekli bir şeyler isteyen şımarık kız çocukları vardır. Nuri Şahin'i istemeniz ile benim sözleşmeli futbolcumu istemeleri arasında fark yok. Şimdiye kadar her istedikleri olmuş, kimi isterlerse almışlar. Ama bu kez olmayacak. Nuri Şahin Antalyaspor'un sözleşmeli hocasıdır" ifadelerini kullandı.

"HERKES HADDİNİ BİLECEK, BURASI GALATASARAY"

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Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, Antalyaspor başkanına sosyal medya üzerinden cevap vererek, "Şımarık başkanlarla işimiz olmaz. Hele bizim göz bebeğimiz "kızlarımız" üzerinden cinsiyetçi çarpıklıkla şımarıklık benzetmesi hadsizliğini yapan koltuk emanetçileriyle asla muhatap olmayız. Herkes haddini bilecek. Burası Galatasaray." dedi.


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