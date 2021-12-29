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Metin Şentürk Düzce'de engelli bireyler için konser verdi

29.12.2021 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metin Şentürk Düzce'de engelli bireyler için konser verdi

Düzce Valiliğince yürütülen "Engelleri Birlikte Aşıyoruz" projesi kapsamında şarkıcı Metin Şentürk engelli bireylere ve ailelerine konser verdi.

Vali Cevdet Atay'ın davetlisi olarak kente gelen Şentürk, Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda engeli olan bireylere yönelik programda şarkılarını seslendirdi.

Bin kişilik spor salonunda verilen konserde Şentürk, engelli bireyleri ve seyircileri söylediği şarkılarla coşturdu.

Metin Şentürk, yaptığı açıklamada, Düzce Valiliğine yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Düzce Valiliğinin engelli bireyler için yapmış olduğu uygulamaya değinen Şentürk,"Engelli kardeşlerimden bir tanesinin canı kazak almak istedi ama gidemiyor. Ailesi çalışıyor ya da müsait değil hemen Düzce Valiliğinin vermiş olduğu numaraları arıyorsunuz “Engel Yok, Çözüm Var” geliyor sizi alıyor. Ne almak istiyorsan seni götürüyor ve hizmeti ayağına kadar getirmiş oluyor. Engel yok, çözüm var diyorlar." ifadesini kullandı.

Yapılan uygulamanın hayata dokunduğunu ifade eden Şentürk, dünyanın, tek tip değil her tip insana göre olduğu zaman daha da güzel olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan Şentürk, engelli bireylerle birlikte şarkı söyleyerek düet yaptı.

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