SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Metin Sipahioğlu: Derbide VAR çizgisi manipüle edildi

Metin Sipahioğlu: Derbide VAR çizgisi manipüle edildi

17.02.2021 12:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Metin Sipahioğlu: Derbide VAR çizgisi manipüle edildi

Dün Galatasaray resmi sitesinden yapılan açıklamada, derbide yaşananlarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, canlı yayında Galatasaray'ın iddialarına cevap verdi. Sipahioğlu birçok konuda açıklamalarda bulunurken, derbide VAR'ın manipüle edildiğini ve hakem kararıyla yenildiklerini ifade etti.

Fenerbahçe'nin İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Galatasaray derbisi sonrası oluşan gündeme dair kulüp televizyonunda değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

"Biz derbiden sonra maç hakkında hiç konuşmadık. Hiçbir açıklama yapmadık. Hatta bu konuda taraftarlarımızdan da tepki aldık. Galatasaray ise derbiden sonra pazartesiden cumaya kadar her gün konuştu. Başkanları konuştu, yöneticileri konuştu, iletişimden sorumlu elemanları konuştu. Öncelikle bu açıklamaları muhatap alıp almamayı düşündük"

"Medyada maalesef çamur at, izi kalsın tutumunun yer aldığını gördük. Fenerbahçe'ye yönelik atılan tüm yalanları kanıtlamak için bu programı yapıyoruz. Ayrıca hakem hatalarıyla ilgili de konuşacağız."

"Gittiğimiz herhangi bir deplasman maçında listeyi yaparız ve Ankara'ya göndeririz. Spor Bakanlığı listeyi onaylar ve oradan Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne gönderir. Kişileri alıp almama kararı Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ndedir. Bu kulüpleri bağlamaz."

"HEM YALAN SÖYLÜYORLAR, HEM BİLGİSİZLER"

"Hem yalan söylüyorlar, hem bilgisizler. Protokole alınanların yetkisi Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde. Cahillik yaptıkları konu bu konudur. Orada bir yanlış varsa kulübe ait değildir. Ama Gençlik Spor İl Müdürlüğü de zan altında kalmasın müthiş ağırlamışlar."

"KANITLI GÖRÜNTÜLERLE TESCİLLENMİŞ BİR YALAN"

"Mustafa Cengiz'in orada bekletilme süresi 1 dakikadan daha az. Kimseyi almama gibi bir durum yok. Hiç kimsenin ismine bakılmadı, takır takır içeri girdiler. Galatasaray'ın söylediği ilk yalanı böyle somut görüntülerle görüyoruz. Bu kelimeyi söylemek çok zor ama maalesef söylemek zorundayız. Söylenenlerin hepsi koca bir yalan. Kanıtlı, görüntülerle tescillenmiş bir yalan."

1907 AÇIKLAMASI

"1907 şifresini kulübümüzün kurucuları buldu. Hakikaten, galiba fazla sanata düşkünler ve film izliyorlar. Şifreyle stada alınma gibi bir durum bulunmuyor. Başkanlarının böyle bilgilendirilmesi, böyle yönlendirilmesi ciddi hata aslında. Mustafa Cengiz bunları kendisi söylüyorsa çok büyük hata yapıyor. Onu yönlendiren varsa onlar çok yanlış yapıyor. Hiçbir stada şifreyle taraftar alınması gibi bir eylem olamaz. Buna çocuklar bile güler."

"Türkiye'de hiçbir stadyuma şifreyle taraftar alınması gibi bir eylem olamaz. Buna çocuklar bile güler. Stadımızdaki protokol tribünü ile 1907 tribünü yan yanadır. Kim nereye geldiyse, oraya alınmıştır. HES kodundan kimliğine kadar her soru sorulmuştur."

YUSUF GÜNAY SÖZLERİNE ÇOK DİKKAT ETSİN"

"Yusuf Günay sözlerine çok dikkat etsin. Çok yanlış yolda. Militan gibi kelimeler kullanmaya hakkı yok. Hem yalan söyleyeceksiniz bir de militan gibi kelimeler kullanacaksınız. Bu iş çok tehlikeli yerlere gidiyor. Böyle kelimeleri kullanmaya kimsenin hakkı yok. Kendisini uyarıyoruz. Bunun altından kalkamaz."

"NEREDE BU 3 BİN KİŞİ"

"Fenerium tribününde localarda - protokolde toplam kaç kişi var. Kapasitesi 1265, kenarları zaten boş. Toplamda 250'ye yakın kişi var sadece. Maratonda da localar var. Alt ve üst localar var. Üst locaların önü zaten pankartla kapalı. Alt localarda da beyaz brandalar var. Kapalı localar. İnsan yok burada. Galatasaray yönetimine soruyorum, nerede bu 3 bin kişi? Yalanlarınızla bütün Türkiye'yi kirlettiniz. Ya çıkıp özür dileyeceksiniz ki ben zannetmiyorum bu erdemi gösterebileceklerini."

"Yenilen kulüp olarak gidip Galatasaray'ı tebrik ettik medeni şekilde. Biz maçlardan sonra sonuç ne olursa olsun tezahürat yapmadık. Biz yönetici kimliklerimizle buradayız. Taraftar gibi davranırsak konu çok farklı yerlere gider."

"Galatasaray yöneticilerinin yönetici olduklarını unutup holigan gibi çileden çıkmış gibi nasıl davrandıklarını göstereceğiz. Edepsizliği, seviyesizliği kamuoyu görecek. Hiçbir rakibimiz Kadıköy'de böyle bir tavır sergilemedi. Görüntülerde Galatasaray yönetim kurulu üyelerinin nasıl holigan kimliğine büründüklerini tüm Türkiye görsün. 2.5-3 senelik yöneticilik kariyerimde ilk kez böyle bir şey görüyorum. Bu seviyesizlik olunca, biz gittik uyarımızı yaptık ve içeriye gittiler."

"Fenerbahçe Başkanını küfür etmiş duruma düşürmeye çalışıyorlar. Burada Mustafa Cengiz çok ciddi yanlış yolda. Bu yol yol değildir. Bu yalanı da şiddetle kınıyoruz. Bunlar yapanın yanına kar kalmasın."

"Tebrik eden başkan bir tarafta, provokasyon yapan futbolcular bir yanda. Medya mensuplarından ricamız, bunları konuşun. Bunlar, yapanın yanında kâr kalmasın. Medya mensuplarından ricamız bu yalanları konuşun. Bu yapanların yanına kar kalmasın. Medyaya burda çok görev düşüyor. Artık bunu herkesin konuşması lazım."

"BU ANLAŞILABİLİR BİR ŞEY DEĞİL"

"Bahsedilen voleybol maçında ben de vardım. Maç sonunda takımımızı alkışladık. Galatasaray başkanı da bizim takımı alkışladı, bizim başkanımız da onların takımını alkışladı. Hoş bir görüntü oluştu orada. Bu kadar, olayların ortaya çıkabileceğini düşünmemek... 2021 yılındayız, teknolojiyle yaşıyoruz. Bu anlaşılabilir bir şey değil. Onlara göre ne büyük bir başkanımız var ki başkanımız alkışla diyor alkışlıyorlar, 17 kulübe imzala diyor imzalıyorlar."

"Söyledikleri beş yalanı da net bir şekilde, görüntüler eşliğinde ortaya çıkardık. Her şey ortada, kanıtlı bir şekilde ortada. Bir günlük çalışmayla zaten somut bir şekilde ortaya dökülmüş oluyor."

ARDA TURAN AÇIKLAMASI

"Maçtan sonra soyunma odalarında yapılanlar maçın devamı sayılıyor. İnsanlar sevinebilir, yaşanabilir ama buralardan ortaya çıkan görüntülere tabii ki ceza verilebiliyor. Soyunma odasından çekilen görüntüler Etebo'nun hesabından paylaşılmış bir görüntü. Belirsiz, kaynak belli olmayan görüntü olarak benimsiyorlar. Sanki biz alıp servis etmişiz gibi konuşuyorlar. Eğer siz TFF, PFDK olarak bunlara ceza vermezseniz yarın her takım içinde küfür ve hakaret olan görüntüler paylaşır. Kötü bir emsal teşkil eder."

"Ayıp olan 'Fenerbahçe'nin başkanı emniyet güçlere kadar küfür etti' diyen bir başkanın, kendi futbolcusunun ettiği küfrü 'Kim küfür etmiyor ki?' şeklinde savunması."

"ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN AÇIKLAMALARI ŞANTAJDIR"

"Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın oyuncularımızla ilgili yaptığı açıklamalar şantajdır. İki sene önce "VAR kayıtları elimizde" diyerek şantaj yapmıştı. Savcılarımız harekete geçmemişti. Fenerbahçe'nin oyuncuları hakkında söylenen söylemler var. Bunlar şantaj içerikli. Elimde birçok oyuncunun fotoğrafı var ama kimseye vermedim demesi şantaj içeriyor."

"Siz önce gidip oyuncuyla görüşürseniz, oyuncuyu yanınıza alarak bonservis pazarlığında işiniz kolaylaşır. Onlar da böyle yapmaya çalışıyor. TFF'nin, UEFA'nın kurallarına aykırı bir durumdur bu. Galatasaray yönetimi maalesef yurt içindeki pek çok transferde usulsüzlük yapmakta. Kulüp ile anlaşmadan oyuncularla anlaşmaya çalışıyorlar. Türkiye'deki tüm Anadolu kulüpleri, hemen hemen hepsi bu durumdan rahatsız."

"Oğulcan Çağlayan olayında da bunu yaşadık. Resmiyete dökülmüş, oyuncunun aldığı cezayla usulsüz transfer cezası var."

"KAMUOYUNU MANİPÜLE ETTİLER"

"Rize'de yatan bir aslan var dediler. Kamuoyunu manipüle ettiler. Vedat'ın çocukluğunda çekilmiş, üstünde Fenerbahçe formasıyla olan fotoğrafları var."

İRFAN CAN KAHVECİ AÇIKLAMASI

"Aynısını İrfan Can Kahveci için yapıyorlar. İrfan'ın buraya gelmeden önce araba bir videosu var. İrfan Can Kahveci, birkaç ay önce yaptığı paylaşımda Alex ve Emre'yi izlediğini ve onları beğendiğini söyledi. Buradan da anlaşılıyor kimi takip ettiği... Bir Galatasaraylı futbolcuyu saymaması da dikkat çeken bir detay. Burada Galatasaray'a sormak lazım. Madem bu kadar fotoğrafınız var, 3 futbolcuyla ilgilenmişsiniz, boynunuza sarılmışsınız. Madem bu kadar yakındınız, bu kadar duygusal bir bağ vardı, nasıl da Fenerbahçe 3 futbolcuyu aldı?"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
90 yaşındaki kadın aşı için kilometrelerce yürüdü 90 yaşındaki kadın aşı için kilometrelerce yürüdü
Mesut Özil Fenerbahçe için şarkı söylediMesut Özil Fenerbahçe için şarkı söyledi
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

YÖK'ten yüz yüze eğitimle ilgili flaş karar!

YÖK'ten yüz yüze eğitimle ilgili flaş karar!

Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'ni salladı

Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'ni salladı

Eski Fenerbahçeli Galatasaray'da

Eski Fenerbahçeli Galatasaray'da

Türk hakem hakkında şike suçlaması!

Türk hakem hakkında şike suçlaması!

Burak Yılmaz'dan transfer itirafı!

Burak Yılmaz'dan transfer itirafı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak iddia!

Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak iddia!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, linç yedi

İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, linç yedi

Amigo kızının çıplak fotoğrafları sızınca kovuldu!

Amigo kızının çıplak fotoğrafları sızınca kovuldu!

Milli yıldıza dünya devi talip oldu iddiası

Milli yıldıza dünya devi talip oldu iddiası

Diğer Haberler

Metin Sipahioğlu: Derbide VAR çizgisi manipüle edildi

F.Bahçe'den G.Saray'a çok sert yanıt

Mesut Özil Fenerbahçe için şarkı söyledi

Mesut Özil Fenerbahçe için şarkı söyledi

Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçeli futbolcu Lemos'a 2 maç ceza

Fenerbahçeli futbolcu Lemos'a 2 maç ceza

Fenerbahçe’de Pelkas takımla çalıştı

Fenerbahçe’ye Pelkas'tan haber var!

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün sezon sonunda futbolu bırakacağı iddia edildi

F.Bahçe'de flaş iddia! Sezon sonu bırakyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.