Metin Sipahioğlu kimdir, kaç yaşında nereli ve mesleği nedir?

Metin Sipahioğlu, Galatasaray ile ilgili ifadelerinin ardından gündem oldu. FB Tv'ye konuşan Sipahioğlu'nun sözlerinin ardından özellikle futbol severler, Metin Sİpahioğlu kimdir? Metin Sipahioğlu'nun mesleği nedir? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Fenerbahçe'nin İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu hakkında merak edilenler...
METİN SİPAHİOĞLU KİMDİR?
Metin Sipahioğlu Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesidir. 12 Ocak 1983 tarihinde dünyaya gelen Metin Sipahioğlu, kulüpte Kurumsal İletişim (WEB, Sosyal Medya), Basketbol Kadın Şubesi Yardımcısı olarak görev almaktadır. Metin Sipahioğlu aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği üyesidir.
Lisans eğitimini 2004 yılında Bilgi Üniversitesi'nde tamamlayan Metin Sipahioğlu, Uluslararası Finans mezunudur. Mezuniyetinin ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans Programını tamamlamayan Sipehioğlu, 2008 yılında kurduğu dijital ajans Special Minds'da halen ajans başkanlığı görevini yürütmektedir.
METİN SİPAHİOĞLU'NUN 1959 ŞAMPİYONLUKLARI BAŞVURUSU AÇIKLAMASI
Sipahioğlu 1959 öncesi şampiyonluğu başvurusu hakkında yöneltilen soruyu şu şekilde yanıtladı:
"Gülsek mi sinirlensek mi yine karar vermekte zorlanıyorum. Yine çok vahim ve bilgisizce bir iddia ile karşı karşıyayız. Orada şimdi duydum ben ilk defa, hırsızsınız demiyorum diyerek, demiyorum ama diye ima yapılıyor. Hırsız, mırsız birazdan onların cevaplarını veririz. İlk defa duyduğum için enteresan geldi. Açıklamanın hırsız kısmını duymamıştım.
Önce biraz serinkanlı olup vahim ve bilgisizce iddia ile başlayayım. Geçen akşam bir televizyon kanalında da Galatasaray’ın Divan başkan adayı olmuş, öncelerde federasyonumuzda Tahkim Kurulu başkanlığı yapmış Türker Arslan. Malum aynı camianın insanı. Aynı demeci verdi. Bir spor programında yaptığı röportajda. 'Daha evvel TFF’ye, Tahkim kuruluna başvuru geldi, reddettik, yeni ne belge çıktı da konuşuyorlar' diyor.
Galatasaray Başkanı da aynı minvalde açıklama yapıyor. Bunlar işte nasıl bir teşkilatla karşı karşıya olduğumuzun yıllarca, son 25-30 yılda Haluk Ulusoylar, Türker Arslanlar vs bu ülkenin nasıl teşkilatlarla yönetildiğinin açık kanıtı. Birazdan detaylıca değineceğiz. Ama önce şunu söyleyeyim. Bir kere bütün kamuoyu, Galatasaray camiası, Galatasaray’ın başkanı, Türker Arslan, herkes şunu çok iyi bilsin.
Ortada çok büyük bir yalan var. Fenerbahçe Spor Kulübü, bu konuda bugüne kadar, ne TFF'ye, ne Tahkim kuruluna, ne federasyonun başka bir kuruluna ne TBMM'ye, ne de herhangi başka bir kuruma hiçbir resmi bir başvuru yapmamıştır. Bunu herkes bilsin. Hiçbir resmi başvuru yapmadığımız için bugüne kadar Fenerbahçe Spor Kulübü’ne resmi olarak bu konuda verilmiş hiçbir ret yoktur.
Kulübümüzün birkaç hafta önce yaptığı resmi başvuru, bugüne kadar Kulübümüzün yaptığı Türkiye Cumhuriyeti içindeki zaten dışında da başvuru yapmadık da, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ilk resmi başvurumuzdur"
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