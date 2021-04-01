Metin Sipahioğlu kimdir, kaç yaşında nereli ve mesleği nedir?

Sipahioğlu 1959 öncesi şampiyonluğu başvurusu hakkında yöneltilen soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Gülsek mi sinirlensek mi yine karar vermekte zorlanıyorum. Yine çok vahim ve bilgisizce bir iddia ile karşı karşıyayız. Orada şimdi duydum ben ilk defa, hırsızsınız demiyorum diyerek, demiyorum ama diye ima yapılıyor. Hırsız, mırsız birazdan onların cevaplarını veririz. İlk defa duyduğum için enteresan geldi. Açıklamanın hırsız kısmını duymamıştım.

Önce biraz serinkanlı olup vahim ve bilgisizce iddia ile başlayayım. Geçen akşam bir televizyon kanalında da Galatasaray’ın Divan başkan adayı olmuş, öncelerde federasyonumuzda Tahkim Kurulu başkanlığı yapmış Türker Arslan. Malum aynı camianın insanı. Aynı demeci verdi. Bir spor programında yaptığı röportajda. 'Daha evvel TFF’ye, Tahkim kuruluna başvuru geldi, reddettik, yeni ne belge çıktı da konuşuyorlar' diyor.

Galatasaray Başkanı da aynı minvalde açıklama yapıyor. Bunlar işte nasıl bir teşkilatla karşı karşıya olduğumuzun yıllarca, son 25-30 yılda Haluk Ulusoylar, Türker Arslanlar vs bu ülkenin nasıl teşkilatlarla yönetildiğinin açık kanıtı. Birazdan detaylıca değineceğiz. Ama önce şunu söyleyeyim. Bir kere bütün kamuoyu, Galatasaray camiası, Galatasaray’ın başkanı, Türker Arslan, herkes şunu çok iyi bilsin.