Metin Uca kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Metin Uca neden öldü, hastalığı neydi? Entübe edilmişti, hayata gözlerini yumdu

Metin Uca'dan acı haber geldi. Ünlü yazar ve sunucu 62 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü isim Bursa'da araç kullanırken bilincini kaybetmiş ve trafik kazası yapmıştı. Hastaneye kaldırılan ve boyun şah damarının tıkandığı tespit edilen ünlü ismin entübe edildiği aktarılmıştı. Basında yer alan haberler sonrası birçok kişi konuya ilişkin internette araştırma yapıyor. Peki, Metin Uca neden öldü, hastalığı neydi? Metin Uca kimdir, kaç yaşındaydı?

METİN UCA KİMDİR?

Metin Uca 1961 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Hakkarili'dir.

Küçük bir bürokrat ailesinin çocuğu olarak ömrünün büyük bölümünü Ankara ve İstanbul’da geçirdi. İlk, Orta ve Lise eğitimini Ankara’da tamamlayan Uca, Kimya Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Tiyatro ve gazetecilik eğitimi aldı. Van Erciş’te askerliğini tankçı asteğmen olarak yapan Uca, 1987 yılında Anadolu Ajansı’nın sınavını kazanarak muhabirlik hayatına başladı. Çok sayıda gazetecilik ve televizyonculuk ödülünün sahibidir. 1999 – 2000 yıllarında TRT’ de televizyoncu olarak çalışmaya başladı ve kuruluşundan itibaren Kanal D Ankara bürosunda muhabir olarak görev yaptı. Anadolu Ajansı, TRT, Kanal D, Milliyet EP Dergisi, Show TV, ATV ve Star televizyonlarında muhabir ve programcı olarak çalıştı.1999 yılından itibaren kendi özgün sabah programları, yarışma programları ve sahne gösterileri ile İstanbul’da çalışmaya başladı. Geniş toplumsal kesimlerin sevdiği programlara sunucu, yapımcı olarak imza attı. 1999-2003 yılları arasında Türkiye’nin en özgün ve eğlenceli sabah haber şovu Günaydın Türkiye’yi Star ekranlarında sundu. 700 bölüm yayınlanan Passaparola ve TRT’de 180 bölüm yayınlanan Miras adlı programların sunucusu ve yaratıcı ekibinde yer alan Uca, Maydanoz, Büyüklere Masallar, Pişti isimli stüdyo programlarıyla da Show TV, ATV ve Star TV gibi kanallarda çalışmalarını sürdürdü.

Metin Uca’nın, Her Tuzluğum Var Diyene Hıyarla Yetişemedim, Yes Yerine Orrayt Demek Caiz midir Hocam, Tüh, Alışmadık Gözde Lens Durmaz, Her Book’a Maydanoz kitapları toplam 300 bine ulaşan satış rakamıyla yaşadığımız günlere neşeli bir bakış ortaya koymaktadır.

Metin Uca 17 Kasım 20323 Cuma günü hayata gözlerini yumdu.

METİN UCA'NIN HASTALIĞI NEYDİ?

Metin Uca, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşınca kaza yapmış ve kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşılınca apar topar ameliyat olmuştu. Son olarak entübe edildiği bilgisi paylaşılmıştı.

METİN UCA NEDEN ÖLDÜ?

Televizyon dünyasının önemli isimlerinden Metin Uca, 62 yaşında hayatını kaybetti. Uca, Kocaeli'de araç kullanırken aniden fenalaşmış, trafik kazası geçirmişti. Hastaneye kaldırılan Uca'nın şah damarlarının tıkalı olduğu tespit edilmiş ve entübe edilmişti. Acı haberi Uca'nın menajeri Kübra Kalem Baykara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.





