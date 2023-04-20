Metrekare nasıl yazılır, metrekare yazımı nasıl olmalıdır? Metrekare ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bir ölçü birimi olan metrekare kelimesi özellikle matematikte sıkça kullanılır. Herhangi bir alanın büyüklüğünü belirtmek için de bu sözcüğe başvurulur. Ancak yazı dilinde ayrı mı yoksa bitişik mi yazılışının doğru olduğu konusunda pek çok kişi kafa karışıklığı yaşayabilir. Metrekare kelimesinin doğru yazılışı TDK’de net bir şekilde belirtilmiştir.

Metrekare yazımı konusunda doğru bilgi edinmek dilimizi doğru kullanmak açısından çok önemlidir. Özellikle Türkçede ayrı ve bitişik olarak yazılan çok kelime ve bu konuda pek çok kural olduğu için insanların kafası karışabilir. Bunu önlemek için ise metrekare yazılırken TDK’den doğru yazımına bakmak ve kuralına göre yazmak gerekir. Bu kelimeyi metre kare şeklinde ayrı yazanlar ise yazım yanlışı yapmış olur.

Metrekare ayrı mı yazılır?

Metrekare bitişik mi yazılır diye merak eden kişiler bu sözcüğü doğru şekilde kullanmak isterler. Metrekare TDK'de yer alan kurallara göre bitişik olmalıdır. TDK'ye göre uluslararası ölçü birimlerinin yazılışı her zaman bitişik olmalıdır. Metrekare de bu uluslararası ölçü birimleri arasında bulunur. Yani metrekare yazarken her zaman birleşik kullanmak gerekir. Eğer metre kare olarak ayrı yazılırsa imla hatası ve anlatım bozukluğu gibi pek çok probleme yol açabilir.

Metrekare yazımı ile ilgili örnek cümleler

Metrekare doğru yazılışı konusunda pek çok araştırma yapılır ve genellikle TDK’den en doğru ve net bilgiye ulaşılır. Çünkü TDK, kelimelerin yazılışı konusunda en güvenilir kaynaktır. TDK kurallarına göre metrekare kelimesi her zaman birleşik olarak kullanılmalıdır. Bu sözcüğün doğru ve yanlış kullanımına örnek olarak aşağıda cümleler verilmiştir: