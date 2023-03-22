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Yüzüstü nasıl yazılır, yüz üstü yazımı nasıl olmalıdır? Yüzüstü ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

02.03.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturmuş olduğu kelimelerin nasıl yazıldığı kafaları karıştırabilir. Türkçede yazılışı en çok araştırılan ve merak edilen kelimeler genellikle iki kelimeden oluşan sözcüklerdir. Yazım kurallarına dikkat edenlerin ve Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sıkça araştırdığı kelimelerden biri de yüzüstü kelimesidir. Peki, yüzüstü yazımı nasıl olmalıdır?

Yüzüstü nasıl yazılır, yüz üstü yazımı nasıl olmalıdır? Yüzüstü ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışları ile ilgili pek çok hata yapılır. Bu hataların yapılmaması için doğru yazılışında tereddüt edilen kelimelerin Türk Dil Kurumu resmî sitesine bakılması gerekir. Her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı araştırılan Türk Dil Kurumu sayesinde kelimelerin doğru yazım şekline ulaşılabilir. Yüzüstü kelimesinin de nasıl yazıldığı bu sayede öğrenilebilir.

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Yüzüstü nasıl yazılır?

Yüzüstü sözcüğü günlük yaşamda iki farklı anlamda kullanılır. Bunlardan biri "yüzü yere gelecek şekilde, yüzükoyun" anlamını taşır. Diğer anlamı ise "başlanmış ancak tamamlanmamış durumda olan" anlamına gelir. Cümle içerisinde bu iki anlamı taşıyan kelimenin yazılışı hakkında en çok merak edilen konu yüzüstü ayrı mı yazılır konusudur. Bu kelimenin doğru yazılışı şekli Türk Dil Kurumuna göre birleşik yazılmasıdır. Ayrı bir şekilde yazılan kelimenin yazımı hatalıdır. Günlük yaşamın içinde oldukça sık bir şekilde kullanılan yüzüstü sözcüğünü cümle içinde doğru kullanmak gerekir. Yüzüstü TDK kuralları göz önünde bulundurularak doğru bir şekilde yazılmak isteniyorsa birleşik yazılmalıdır.

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Yüzüstü bitişik mi yazılır?

Kelimelerin Türk Dil Kurumu tarafından belirtildiği bir şekilde yazılması oldukça önemli bir konudur. Sözcükler yalnızca TDK tarafından belirtildiği gibi yazılırsa doğru bir şekilde yazılmış olur. Bu yüzden yüzüstü yazımı da insanlar tarafından merak edilir. Ayrı yazıldığı zaman yanlış olan kelimenin doğru yazılışı bitişik bir şekilde yazılmasıdır. Kelimelerin doğru yazılışları ile ilgili örnek cümleler sayesinde kelimelerin doğru yazım şekli akıllarda daha kalıcı olur. Bu bağlamda yüzüstü doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Ayağı takılınca bir anda yüzüstü yere düştü.
  • Projeyi beraber tamamlamamız gerekirken yarısında bizi yüzüstü bırakıp gitmişti.
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