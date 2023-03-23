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Bir anda nasıl yazılır? Bir anda ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

20.03.2023 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayrı veya bitişik olarak yazılan pek çok Türkçe sözcük mevcuttur. Dolayısıyla Türkçe gibi zengin bir dilde yer alan sözcüklerin doğru yazılışları sıklıkla sorgulanır. Bitişik mi ayrı olarak mı yazıldığı karıştırılabilen sözcüklerden biri de bir anda kelimesidir. Zarf olarak kullanılan bu sözcüğün TDK kapsamında "çabucak" şeklinde tanımlandığı görülür. Yine bu sözcüğün tanımının yer aldığı TDK güncel sözlüğü üzerinden bir anda kelimesinin doğru yazılışı da öğrenilebilir. Bir anda ayrı mı yazılır?

Bir anda nasıl yazılır? Bir anda ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Herhangi bir sözcüğün doğru yazılışı bilindiği zaman bu sözcüğün yazım kurallarına uygun olarak kullanılması mümkün olur. Doğru yazılışı sıklıkla araştırılan ve konuşma dilinde de yaygın olarak kullanılan sözcüklerden biri de bir anda olarak belirtilebilir. Bir anda sözcüğünün doğru yazılışının ayrı mı bitişik mi olduğu merak konusudur. Söz edilen bu sözcüğün doğru yazılışının nasıl olduğunun kontrol edilmesi için ise TDK güncel çevrim içi sözlüğünden faydalanılması mümkündür.

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Bir anda nasıl yazılır?

Sözcüklerin doğru yazılışlarının öğrenilmesi için TDK Yazım Kuralları Kılavuzu kaynak alınmalıdır. Bununla beraber TDK güncel sözlüğüne göz atıldığında da pek çok Türkçe sözcüğün doğru yazılışı öğrenilebilir. Günlük yaşamda pek çok bağlamda kullanılan sözcüklerden biri de bir anda olarak belirtilebilir. Dolayısıyla sıklıkla yanıt aranan sorular arasında "Bir anda bitişik mi yazılır?" yer alır.

Bu sözcüğün cümle içerisinde zarf olarak kullanıldığı bilinirken anlamının da çabucak olduğu söylenebilir. "Bir anda ayrı mı yazılır?" sorusunun yanıtı ise "evet" olarak belirtilebilir. Yani bir anda sözcüğü TDK tarafından da belirtildiği üzere bitişik değil ayrı olarak yazılmalıdır. Kimi durumlarda bir anda doğru yazılışı bitişik gibi hatırlansa da bu sözcüğün ayrı olarak yazılması gerekir. Aksi takdirde Türkçe yazım kuralları ihlal edilmiş olur.

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Bir anda yazımı ile ilgili örnek cümleler

Anlamı çabucak olarak belirtilen bir anda yazımı ayrı olmalıdır. Yani bu sözcük mutlaka bir ve anda kelimelerinin arasında boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Bir anda TDK kapsamında zarf türündeki bir sözcük olduğu açıklanan ve konuşma dilinde de sıklıkla kullanılan kelimelerdendir. Doğru yazılışı ve anlamı açıklanan bir anda ile kurulabilen örnek cümleler ise şu şekildedir:

  • Eve giderken yanlış bir sokağa giren Ayşe bir anda kayboldu.
  • Lisans tezini hangi alanda yazmak istediğini önceden kararlaştırsa da konu seçmekte güçlük yaşayan Yusuf bir anda fikir almak istediği arkadaşını aradı.
  • Herkese bir anda bağırıp çağırmaya başlarsan kendini ifade etmen de zorlaşır.
  • Normalde çok sakin olan kedim Sofia bir anda koşturmaya başladı.
  • Senin fikirlerine ne kadar saygılı olsam da bu konu üzerine bir anda karar değiştirmeni doğru bulmuyorum.
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