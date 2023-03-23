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Bisküvi nasıl yazılır? TDK'ye göre bisküvinin doğru yazılışı nedir?

21.03.2023 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsim türündeki bir sözcük olan bisküvinin nasıl yazıldığı kimi durumlarda unutulabilir. Bisküvi Fransızca kökenli iken Türkçeye ödünçlenmiş olan bir kelimedir. Bu bağlamda bisküvinin farklı yanlış yazılışlarına rastlanması olağandır. Söz edilen bu sözcüğün doğru yazılışının öğrenilmesi için göz atılması gereken kaynak ise TDK'dir. TDK kapsamında tanımlanan bu sözcüğün doğru yazılışı öğrenildiği zaman yazım kurallarına uyulması ve bisküvinin doğru bir şekilde sesletilmesi mümkün olacaktır.

Bisküvi nasıl yazılır? TDK'ye göre bisküvinin doğru yazılışı nedir?

Bir sözcüğün doğru yazılışı farklı nedenlerden ötürü araştırılabilir. Örneğin birleşik sözcüklerin ayrı mı bitişik olarak mı yazıldığı, yabancı kökenli sözcüklerin ise hangi sesler kullanılarak yazıldığı sıklıkla sorgulanır. Gıda sektöründe ve yemek tarifleri söz konusu olduğunda sıklıkla karşılaşılan sözcüklerden biri olan bisküvi de yabancı kökenli bir kelimedir. Dolayısıyla bisküvinin hangi harflerin birleşiminden oluştuğu yani Türkçe doğru yazılışının nasıl olduğu bazen karıştırılabilir. Fransızca kökenli olan bu sözcüğün doğru yazılışının pekiştirilmesi için ise bisküvinin yer aldığı örnek cümlelere bakılabilir.

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Bisküvi nasıl yazılır?

Pek çok kişi birleşik sözcükler gibi yabancı kökenli kelimelerin doğru yazılışlarının nasıl olduğunu da araştırır. Bunun temel nedeni ise yabancı kökenli sözcüklerin farklı bir dile ödünçlenirken o dilin kurallarına göre yeniden şekillenmesidir. Yani yabancı kökenli olan bir sözcüğün Türkçe doğru yazılışının sorgulanması doğaldır. Nitekim bu gibi sözcükler yazılırken bazı seslerin yanlış olarak yazılmasından ötürü yazım kuralları ihlal edilebilir. Bu durumun önlenmesi için ise Türk Dil Kurumu güncel sözlüğü üzerinden doğru yazılışı karıştırılan sözcüğün incelenmesi mümkündür.

Kökeni Fransızca olan bisküvi sözcüğünün doğru yazılışı da sıklıkla karıştırılır. Bu sözcük "biskivü", "büsküvü", "püskevit" ya da "büskivi" gibi yanlış biçimde sesletilebilir. Fransızca yazılışı "biscuit" olan bu sözcüğün Türkçe yazım kuralları çerçevesinde ise "bisküvi" olarak yazılması gerekir. Dolayısıyla bisküvi doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Bisküvi
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Bisküvi yazımı ile ilgili örnek cümleler

Doğru yazılışı sıklıkla karıştırılan bisküvi yazımı "b-i-s-k-ü-v-i" şeklinde olmalıdır. TDK güncel sözlüğüne göz atıldığında doğru yazılışının bu şekilde olduğu görülen bisküvi sözcüğünün tanımı da yine bu kaynak üzerinden okunabilir. Fransızca kökenli bisküvi TDK sözlüğünde şeker ya da tuz ile un ve sütün birleştirilmesiyle yapılan ince ve gevrek türdeki pasta şeklinde tanımlanır. Tanımından da anlaşıldığı üzere isim türünde olan bisküvi sözcüğünün yer aldığı örnek cümleler ise aşağıdaki gibidir:

  • Geçtiğimiz günlerde misafirliğe gittiğimizde denediğim bol şekerli bisküvi pek sağlıklı olmasa da aşırı lezzetliydi.
  • Okuldan döndüğü zaman tuzlu bisküvi yemek istediğini söyleyen yeğenime birbirinden şirin kalıpları kullanarak şekilli bisküviler pişirdim.
  • Neredeyse her bir ülkede meşhur olan o efsane bisküvi, hem çaya hem de kahveye çok iyi bir eşlikçi oluyor.
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