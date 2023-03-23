Bisküvi nasıl yazılır? TDK'ye göre bisküvinin doğru yazılışı nedir?

Bir sözcüğün doğru yazılışı farklı nedenlerden ötürü araştırılabilir. Örneğin birleşik sözcüklerin ayrı mı bitişik olarak mı yazıldığı, yabancı kökenli sözcüklerin ise hangi sesler kullanılarak yazıldığı sıklıkla sorgulanır. Gıda sektöründe ve yemek tarifleri söz konusu olduğunda sıklıkla karşılaşılan sözcüklerden biri olan bisküvi de yabancı kökenli bir kelimedir. Dolayısıyla bisküvinin hangi harflerin birleşiminden oluştuğu yani Türkçe doğru yazılışının nasıl olduğu bazen karıştırılabilir. Fransızca kökenli olan bu sözcüğün doğru yazılışının pekiştirilmesi için ise bisküvinin yer aldığı örnek cümlelere bakılabilir.

Bisküvi nasıl yazılır?

Pek çok kişi birleşik sözcükler gibi yabancı kökenli kelimelerin doğru yazılışlarının nasıl olduğunu da araştırır. Bunun temel nedeni ise yabancı kökenli sözcüklerin farklı bir dile ödünçlenirken o dilin kurallarına göre yeniden şekillenmesidir. Yani yabancı kökenli olan bir sözcüğün Türkçe doğru yazılışının sorgulanması doğaldır. Nitekim bu gibi sözcükler yazılırken bazı seslerin yanlış olarak yazılmasından ötürü yazım kuralları ihlal edilebilir. Bu durumun önlenmesi için ise Türk Dil Kurumu güncel sözlüğü üzerinden doğru yazılışı karıştırılan sözcüğün incelenmesi mümkündür.

Kökeni Fransızca olan bisküvi sözcüğünün doğru yazılışı da sıklıkla karıştırılır. Bu sözcük "biskivü", "büsküvü", "püskevit" ya da "büskivi" gibi yanlış biçimde sesletilebilir. Fransızca yazılışı "biscuit" olan bu sözcüğün Türkçe yazım kuralları çerçevesinde ise "bisküvi" olarak yazılması gerekir. Dolayısıyla bisküvi doğru yazılışı şu şekildedir:

Bisküvi

Bisküvi yazımı ile ilgili örnek cümleler

Doğru yazılışı sıklıkla karıştırılan bisküvi yazımı "b-i-s-k-ü-v-i" şeklinde olmalıdır. TDK güncel sözlüğüne göz atıldığında doğru yazılışının bu şekilde olduğu görülen bisküvi sözcüğünün tanımı da yine bu kaynak üzerinden okunabilir. Fransızca kökenli bisküvi TDK sözlüğünde şeker ya da tuz ile un ve sütün birleştirilmesiyle yapılan ince ve gevrek türdeki pasta şeklinde tanımlanır. Tanımından da anlaşıldığı üzere isim türünde olan bisküvi sözcüğünün yer aldığı örnek cümleler ise aşağıdaki gibidir: