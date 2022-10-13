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Metro İstanbul'dan ''imdat freninin gereksiz kullanımı'' açıklaması

13.10.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metro İstanbul'dan ''imdat freninin gereksiz kullanımı'' açıklaması

İSTANBUL (AA) - Metro İstanbul, Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda yaşanan yolcu mağduriyetinin, bir yolcunun araçtaki imdat frenini gereksiz yere kullanmasından kaynaklandığını bildirdi.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda dün Yenikapı'dan hareket eden araçtaki imdat freninin bir yolcu tarafından gereksiz yere kullanılması nedeniyle aracın otomatik olarak durduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"4'lü diziden oluşan araç durduğunda 1 vagonu peronda, 3 vagonu tünelde kalmıştır. Araçtaki yolcularımızın en kısa sürede, sağlıklı bir şekilde tahliyesi ve güvenlik kontrolünün sağlanması amacıyla 4'lü dizinin 2'si ekiplerimizce diğer 2 diziden ayrılarak perona çekilmiş ve yolcu tahliyesi yapılmıştır. Ardından 3 dakikada tünelde kalan 2 dizi de perona çekilerek yolcuların tahliyesi sağlanmıştır. Yapılan kontrollerde, araçta bir arıza veya olağanüstü durum meydana gelmediği, imdat freninin bir yolcu tarafından gereksiz yere kullanılması nedeniyle aracın durduğu tespit edilmiştir."

Paylaşımda, yolcuların acil durumlarda kullanması için araçlarda imdat frenleri bulunduğu hatırlatılarak, "Bu frenlerin gereksiz yere kullanılması durumunda kamu hizmetinin aksatılması nedeniyle oluşan kamu zararının, imdat frenini acil durum dışında kullanan kişi veya kişilerden tahsil edilebileceğini hatırlatmak isteriz. Söz konusu eylem aynı zamanda TCK'nın 113, 223 ve sair hükümlerince de suç teşkil etmekte ve cezai yaptırımı bulunmaktadır." denildi.

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