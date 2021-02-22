Metro Türkiye vegan yaşam tarzına uygun ürünleri müşterileriyle buluşturuyor

İSTANBUL (AA) - Metro Türkiye, sürdürülebilirlik vizyonuna paralel olarak vegan yaşam tarzına yönelik ürün gamını artıracak çalışmalara imza atıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı sonuna kadar tüm ürün kategorilerinde vegan ürün bulundurmayı hedefleyen Metro Türkiye, vegan yaşam tarzını tercih eden müşterilerinin taleplerini odağına alarak, raflarında alternatif proteinlerden kozmetik ürünlerine, kuru gıda ve donuk ürünlerden bitki bazlı süt ürünlerine kadar pek çok ürüne yer veriyor.

Metro Türkiye ayrıca uzman desteğiyle hazırlanan bitki bazlı-vegan beslenme ve yaşam tarzına dair birbirinden keyifli içerikleri, doğru bilinen yanlışları ve vegan tarifleri bir araya getirdiği özel kataloğunu da müşterileri ile buluşturuyor.

Pandemi ile birlikte doğal kaynak kullanımına daha fazla dikkat çekilmesi, protein içeren besin kaynaklarının sınırlılığını ve alternatif protein kaynaklarına duyulan ihtiyacı tekrar gündeme getirdi. 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara ulaşması beklenirken sürdürülebilir protein kaynakları, mevcut ihtiyacı karşılamak adına iyi bir alternatif haline geliyor. Bitki bazlı proteinlerin üretiminde, hayvansal proteinlerin üretimine oranla daha az kaynak kullanılması bitki bazlı beslenmeye eğilimi artırırken, çevresel hassasiyetler ve hayvan refahını koruma sebebiyle vegan yaşam biçimini tercih edenlerin sayısı da giderek artıyor. 30 yıldır tüm faaliyetlerinin merkezine sürdürülebilirliği koyan ve müşterileri için güvenilir alışverişin adresi olma amacıyla çalışmalarına devam eden Metro Türkiye de alternatif beslenme tarzlarına yönelik ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.