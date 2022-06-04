Metro Türkiye'den Dünya Çevre Günü hediyesi

İSTANBUL (AA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Dünya Çevre Günü vesilesiyle hazırladığı tüketicilere 5 milyon adet tekrar kullanılabilir çantanın dağıtılması çalışmasına katılan Metro Türkiye, 5 Haziran'da mağazalarından alışveriş yapan tüm müşterilerine bir adet çevre dostu alışveriş çantası hediye ediyor.

Gereksiz poşet tüketimi ve çevreye zarar verilmesinin önüne geçilmesini amacıyla hazırlanan çevre dostu çantaların tasarımında Metro Türkiye logosu ile birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın "Dünya Ortak Evimiz, Sıfır Atık Geleceğimiz" görseli yer alıyor.

Görseldeki QR kodunu okutan müşteriler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Çevre Günü video mesajına da erişebiliyor.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Satın Alma Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, Metro Türkiye olarak sürdürülebilirlik çalışmalarını tüm faaliyetlerinde temel bir strateji olarak ele aldıklarını ve bu eksende yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Gıda atıklarının önlenmesinden, yerel üreticinin ve ürünlerin korunmasına, yüzde yüz et, balık, bal, meyve sebze izlenebilirliğinden, sürdürülebilir kaynakların kullanılmasına kadar tüm işlerimize üreticilerimiz, yerel ürünlerimiz ve yetiştirdiğimiz şeflerimizle birlikte insan odaklı yaklaşıyor, çevreye saygılı ve yerel değerleri yaşatarak etkin bir şekilde faaliyet gösteriyoruz.

Hem bugüne sahip çıkmak hem de gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayacak, daha yaşanabilir bir dünya için sadece kendi bünyemizde çalışmalar gerçekleştirmekle kalmıyor, bütünsel bakış açısıyla yaklaşarak iş ortaklarımız, partnerlerimiz ve müşterilerimiz ile birlikte faaliyetler gerçekleştirerek geniş bir ekosistem yaratmayı amaçlıyoruz.

Bu vesileyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Dünya Çevre Günü için hazırladığı farkındalık kampanyasında Metro Türkiye olarak yer almaktan mutluluk duyuyoruz."

