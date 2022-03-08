Metro Türkiye’den gastronomi sektörü için anlamlı etkinlik

İSTANBUL (AA) - Metro Türkiye, perakende ve yeme içme sektöründeki kadın istihdamını tüm ekosistemi ile desteklemeye ve kadınların iş dünyasında hak ettikleri yere gelmesi için çalışmalar gerçekleştirmeye devam ederken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ünlü Türk şef Fisun Ercan’ı kendi bünyesinde bulunan Türkiye'nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro’da, sektörün profesyonelleri ve geleceğin gastronomi uzmanları olan öğrenciler ile buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Metro Türkiye, cinsiyet eşitliğinin her alanda sağlanabilmesi için ekosistemi ile birlikte adımlar atmaya odaklanıyor. 2021 yılında işe alımlarının yüzde 60’ını kadınların oluşturduğunu paylaşan Metro Türkiye, kadın kooperatifleri ve kadın şefleri destekleme amacıyla da önemli çalışmalara imza atıyor.

Metro Türkiye, bu amacı doğrultusunda bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde kadın şeflere ve geleceğin şeflerine yol gösterecek bir etkinliğe daha imza atıyor.

Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu olarak kendi bünyesi altındaki Gastronometro’da düzenlediği "Master Chef" serisi kapsamında, Türk şef Fisun Ercan’ı ağırlayacak. İki gün boyunca sürecek etkinlikte sektörün önde gelen isimleri ve geleceğin gastronomi uzmanları olan öğrenciler Fisun Ercan ile buluşarak ünlü şefin gastronomi kültürüne katkılarını ve deneyimlerini dinleyecek.

Sürdürülebilirliğe önem veren konsepti ile Kanada’nın en iyi restoranlarından biri olarak gösterilen Bika’nın kurucu şefi ve aynı zamanda Montreal’in en iyi 10 şefi arasında yer alan Fisun Ercan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel düzenlenen etkinliğin ilk gününde sektörün önde gelen isimlerine "tarladan sofraya" anlayışıyla hazırladığı imza tabaklarını sunuyor.

Sektör profesyonelleri ve şefler ile Gastronometro’da buluşacak olan şef Monteral’deki restoranının gastronomi kültürüne katkılarını, gıda atığını azaltma ve sürdürülebilirlik odağındaki deneyimlerini de katılımcılara aktarıyor.

Etkinliğin ikinci gününde ise ağırlıklı olarak gastronomi alanında kariyer yapmak isteyen üniversite öğrencilerinin bulunduğu yaklaşık 80 kişi ile bir araya gelecek olan Fisun Ercan, gerçekleştireceği şef demosu (gastroshow) ve tadım etkinliği ile kendi tecrübelerini, Kanada ve Türk mutfağı tekniklerini nasıl harmanladığını uygulamalı olarak katılımcılara gösterecek.

- "Sosyal ve toplumsal refahı sağlayacak olan cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sinem Türüng, kadınların iş dünyasında desteklenmesine yönelik çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Metro Türkiye olarak, iş dünyasının ve toplumun her alanında desteklediğimiz, varlıklarıyla bize anlam ve başarı katan kadınlar olmadan sosyal ve toplumsal refahın mümkün olmayacağına inanıyor; kadınların iş hayatında daha etkin rol üstlenmeleri için öncülük ediyoruz. Bugün kadın istihdamını destekleyen politikalarımız sayesinde her üç 3 çalışanımızdan birisi kadın. 2021 yıl sonu itibarıyla da kadın çalışan sayımız 1.400’e yaklaştı. 5 kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerimizin de 3‘ü kadınlardan oluşuyor. Dünya ve Türkiye ortalamasının üstünde olan bu yüzde 60’lık üst düzey kadın yönetici oranımızla perakende sektörüne örnek teşkil ediyoruz. Aynı zamanda yönetim sorumluluğu olan kadın çalışan oranımız da yüzde 33’e ulaştı. Önümüzdeki yıllarda bu oranları artırmak için de kadın istihdamı projelerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Türk mutfağına sahip çıkma yolculuğumuzda kadın şefleri her zaman destekliyoruz’"

Metro Türkiye olarak sektörde kadınların desteklenmesi konusunda her türlü desteğe ve iş birliğine hazır olduklarını vurgulayan Türüng, şunları kaydetti:

"Nasıl ki kültürümüzde kadının mutfaktaki yeri ayrıysa sektörümüzde de kadın şeflerin yerinin ayrı olduğuna inanıyor, hak ettikleri yere gelmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün gastronomi alanında ülkemizi dünya çapında temsil eden şef Fisun Ercan, Türk kadınının fırsat verildiğinde neleri başarabileceğinin en büyük örneği olarak karşımızda. Bu örnekler sayesinde biz de desteklerimiz ve projelerimiz ile ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu görüyor, geleceğin, refahın ve kalkınmanın kadınlar sayesinde gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de en içten dileklerimle kutluyor, kadınların hak ettikleri yerlere geldiği, eşitlikçi ortamların sağlandığı günlere ulaşmayı diliyorum."

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak Gastronometro’da sektörün önde gelen isimleri ile buluşan Fisun Ercan, "20 yıldan uzun bir süredir Türk mutfağı adına yurt dışında yaptıklarımı Türkiye’deki şefler ve mutfak severler ile paylaşmama ön ayak olan Metro Türkiye ve Gastronometro’ya çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerimi aktarıp, onları cesaretlendirebildiğim ve endüstrinin geleceğine katkı sağlayabildiğim için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

