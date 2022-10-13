Metro Türkiye'den yeme içme sektörüne sürdürülebilirlik çağrısı

İSTANBUL (AA) - Çalışmalarına sürdürülebilirlik odağıyla devam eden Metro Türkiye, yeme içme sektörünün de bu dönüşümüne destek oluyor.

Metro Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Metro Türkiye, "Bir tabak yarını değiştirebilir mi?" sloganıyla, yeme içme sektörüne sürdürülebilirlik çağrısı yapıyor.

Sürdürülebilir Ürünler Kataloğu ile çok çeşitli ürün ve hizmetlerin yanı sıra gerek izlenebilir ve yerel gerekse de hayvan refahı ve gıda atıkları gibi birçok alanda, kendi operasyonlarından sunduğu örneklerle Metro Türkiye, restoran ve şeflerin bu sürdürülebilirlik yolculuğunda onların yol arkadaşı oluyor.

Metro Türkiye, gıda ve gıda dışı olmak üzere 300'den fazla sürdürülebilir ürüne meyve, sebze, taze et ve balık ürünlerinin izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik kriterlerine bu katalogda yer veriyor.

Metro Türkiye, kendi operasyonlarında uyguladığı gıda atığıyla ilgili tavsiyelerden sürdürülebilir kaynakların kullanımı konusundaki uyarılara, izlenebilir ürün tercihinin öneminden inovatif çözümlerin kullanılmasına kadar kendi operasyonlarında yürüttüğü birçok alandaki çalışmalarından örneklerle yeme içme sektörünü sürdürülebilirlik odağında faaliyetlerini gözden geçirmeye teşvik ediyor.

- "Sürdürülebilirliği gıdanın olduğu her alana yaymaya gayret ediyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Metro Türkiye CEO'su Sinem Türüng, sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi olarak ele aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Metro Türkiye olarak, sürdürülebilirliğe bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Her alanda katma değer yaratabilmek için sadece kendi operasyonlarımız ile sınırlı tutmuyor hem iş ortaklarımızı hem de müşterilerimizi kapsayan, etkileyen çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Türk mutfak kültürünü gelecek nesillere aktarabilme gayesiyle çıktığımız bu uzun soluklu yolculukta, restoranların ve şeflerin sürdürülebilirlik dönüşümüne katma değer sunuyoruz. Bu amaç doğrultusunda gıdayı koruyor, israfla mücadele ediyor, sürdürülebilirliği gıdanın olduğu her alana yaymaya gayret ediyoruz. Buna en güzel örneklerden biri ise geçtiğimiz aylarda hayata geçirdiğimiz 'Sürdürülebilir Restoran Kılavuzu'."

Türüng, söz konusu kılavuzun karbon ayak izini ve gıda atıklarını azaltmaya odaklandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu önemli kılavuz, restoranların paydaşlarına ve topluma karşı sosyal etkilerini değerlendiren, faaliyetlerinde minimum çevresel etki yaratmaya, karbon ayak izini ve gıda atıklarını azaltmaya odaklanan, yerel tedarikçilerle çalışarak yerel kalkınmayı destekleyen, organik, sağlıklı ve sezonluk ürünleri, iyi tarım uygulama ürünlerini kullanan, hayvansal ürünlerde hayvan refahı ilkelerini dikkate alan, adil ve verimli ticareti destekleyerek ekonomiye etkilerini göz önünde bulundurmaya teşvik eden bir kılavuz.

'Bir tabak yarını değiştirebilir mi?' sloganıyla yola çıktığımız ve bu yıl ikincisini yeme içme sektörüne sunduğumuz Sürdürülebilir Ürünler Kataloğunda ise iş ortaklarımıza gıda ve gıda dışı olmak üzere 300'den fazla ürün çeşitliliği sunuyoruz.Bunun yanı sıra kendi operasyonlarımızda yürüttüğümüz ve artık kurum kültürümüz haline gelen sürdürülebilirlik çalışmalarımıza yönelik örnekler sunuyoruz.

Metro Türkiye olarak bizler, 'Yarının Yanında, İşin Mutfağındayız'. Referans bilgi kaynağı niteliğindeki bu katalog ile restoran ve şeflerin sürdürülebilirlik yolculuğundaki tüm adımlarında onlara çözümler üretiyoruz ve sürdürülebilir restoran olmaları için destek oluyoruz."

- Gıda atıklarında yüzde 51 azalma

Açıklamaya göre, Birleşmiş Milletlerin gıda kaybı ve israfını 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltma hedefine Metro Türkiye 2021 yılı itibarıyla ulaşarak gıda atıklarını 2017 yılına kıyasla yüzde 51 oranında azalttı. Halen tüketilebilir durumda olan gıdaları, gıda bankaları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Metro Türkiye 2021 yılında 1,046 ton gıdayı kurtararak, ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 2 milyon 5 yüz bin öğün yemek ulaşmasını sağladı ve 2,615 ton CO2 sera gazı emisyonunun oluşmasını önledi. Karbon ayak izini azaltmak için gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde ise geçen yıla kıyasla enerji yoğunluğu yüzde 9,3, sera gazı emisyonu yoğunluğu ise yaklaşık yüzde 10 oranında azaltıldı.

- 107 ton gıda atığının tekrar kullanılabilmesi sağlandı

Metro Türkiye, kullanılabilir ve tüketilebilir durumda olan ancak son tüketim tarihi yaklaştığı için reyonda satılamayan ya da ambalaj hasarı nedeniyle satıştan kaldırılan ürünleri Fazla Gıda aracılığıyla yeniden satışa sunuyor. 2021 yılında 200 tona yakın gıda yeniden satış ile atık olmaktan kurtarılırken mağazalarda oluşan gıda atıklarının da yeniden kullanılmasını sağlamak amacıyla hayvan yemi üreticilerine satışını gerçekleştirerek 107 ton gıda atığının tekrar kullanılabilmesini sağladı.

Gıda atıklarıyla mücadelesine yeme içme müşterilerini de dâhil eden Metro Türkiye, yalnızca 2021 yılında kendi çalışanları için 35 bin saat iç eğitim gerçekleştirdi. Öte yandan 2022 yılında ise Sürdürülebilir Restoran çalışmalarını hayata geçirerek restoran işletmelerinin sürdürülebilirlik dönüşümlerine destek olmaya devam ediyor.

Metro Türkiye öte yandan, mağaza et üretimlerinden meyve sebzeye, Metro markalı tüm organik gıda ürünlerinden tüm karkas, vakum etlerde ve kültür balıklarında yüzde 100, deniz balıklarında ise yüzde 80'den fazla izlenebilirlik sağlıyor.

- "Yumurtaların yüzde 63'ü kafessiz"

Müşterilerine sağlıklı ve güvenli hayvansal gıdaları sunarken, doğaya ve hayvan haklarına saygılı bir şekilde hareket etmeyi ön planda tutan Metro Türkiye, hayvan çiftliklerinin tamamını denetleyerek tüm Metro markalı taze ve dondurulmuş et ürünlerinin yüzde 100 hayvan sağlığı ve refahı standartlarına uygun olarak üretilmesini sağladı. Geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 25 artışla, Metro markalı yumurtaların yüzde 63'ü kafessiz sistemlerden tedarik edildi. Bu kapsamda Metro Türkiye 2023 yılı sonuna kadar kendi markalı yumurtalarının tamamının kafessiz olmasını taahhüt ediyor.

