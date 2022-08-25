Metro Türkiye’nin Erdil Yaşaroğlu tasarımlarıyla hazırladığı kırtasiye seti raflarda

İSTANBUL (AA) - Metro Türkiye, bu yıl çocuklarda çevre bilincini artırmak ve onlara geri dönüşümün faydalarını anlatmak için ünlü karikatürist Erdil Yaşaroğlu’nun özel tasarımıyla hayat bulan, geri dönüştürülmüş ve ahşap ürünlerden oluşan kırtasiye setini 1 Eylül itibarıyla raflarına taşıyor.

Metro Türkiye açıklamasına göre, yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili için geri sayım sürerken, okula başlayacak milyonlarca öğrenci ve aileleri için okul alışverişi dönemi başlıyor. Metro Türkiye her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin tüm eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak hem kaliteli hem de güvenilir ürünleri fiyat-kalite-performans ilişkisini gözeterek aileler ve öğrenciler ile buluşturuyor.

30 yılı aşkın süredir sürdürülebilirliği tüm işlerinin merkezine koyan ve bu alanda öncü projeler geliştiren Metro Türkiye, çocuklarda da küçük yaştan itibaren sürdürülebilirlik bilincini sağlayarak farkındalık oluşturmak için yeni bir proje başlattı. Okula dönüş dönemine özel olarak hazırladığı proje kapsamında çocuklara geri dönüşümün önemini aşılayarak çevresel duyarlılıklarını artırmayı amaçlayan Metro Türkiye, ünlü karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile iş birliğine imza attı. Erdil Yaşaroğlu’nun projeye özel olarak hazırladığı tasarımlarının yer aldığı geri dönüştürülmüş ve ahşap malzemelerden üretilmiş defter, kalem, cetvel ve kalemtraştan oluşan kırtasiye seti ile çocuklara eğlenceli bir şekilde sürdürülebilirlik ve çevresel duyarlılık konusunda farkındalık kazandırılacak.

Metro Türkiye raflarında 1 Eylül itibarıyla yerini alacak geri dönüştürülmüş ve ahşap ürünlerden oluşan kırtasiye setini satın alan aileler hem çocuklarına sürdürülebilirlik konusunun önemini anlatmış hem de Toplum Gönüllüleri Vakfı’na (TOG) yapılan bağış ile gençlerin eğitimlerine destek olmuş, yüzlerinde bir gülümseme yaratmış olacaklar.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, sağlıklı nesiller yetiştirmek için sürdürülebilirlik bilincinin çocuk yaşta edinilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Metro Türkiye olarak iş yapış biçimlerinin merkezinde her zaman sürdürülebilirlik bulunduğunu aktaran Alkaç, “Özellikle çocukların çevre ve geri dönüşüm bilincini erken yaşlarda edinmelerinin geleceğimiz açısından büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bu yıl, çocuklarımızda da bu konuda erken yaşta bilinç oluşturabilmek adına anlamlı bir iş birliğine imza attık. Geri dönüştürülmüş defter, cetvel ve ahşap kalem ile kalemtraştan oluşan kırtasiye setimizle çocuklarımız çevrenin, doğanın ve ekosistemin korunması için bilinçlenirken sürdürülebilirliğin önemi ve geri dönüşümün faydalarını da öğrenmiş olacaklar. Bu projemiz ile aynı zamanda Toplum Gönüllüleri Vakfı’na bağışta bulunarak gençlerin eğitimlerine destek olmaktan da gurur duyuyoruz.” İfadelerini kullandı.

