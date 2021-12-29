Metropol İstanbul başarısını Avrupa'dan globale taşıdı

İSTANBUL (AA) - Metropol İstanbul, Avrupa’nın pek çok farklı ülkesinden yapı ve mimari alanlarında katılan iddialı projelerin kıyasıya yarıştığı International Property Awards'tan (IPA) ve ICSC Global Awards'tan ödülle ayrıldı.

Metropol İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Asset Yatırım Yönetim tarafından yönetilen Metropol İstanbul, IPA'nın "Avrupa Perakende Geliştirme" kategorisinde "Avrupa'nın En İyisi" seçilerek ödülün sahibi oldu.

Şirket bu ödülün yanı sıra perakende ve alışveriş merkezlerinin küresel komünitesi olan İnovatif Ticari Hizmetler Komünitesi'nin (Innovating Commerce Serving Communities) düzenlediği ICSC Global Awards programında küresel arenada adını ödül alanların arasına yazdırmayı başardı.

Metropol İstanbul, ICSC Global Awards'ta iddialı adaylarla yarışarak "En İyi Karma Kullanım" kategorisinde Gümüş Ödül kazandı. Şirket, ayrıca "Sürdürülebilir Takdir Ödülü"nün de sahibi oldu.

Açılışı itibarıyla toplamda 6 ayrı uluslararası programdan 16 farklı kategoride ödül kazanan Metropol İstanbul küresel bir başarı elde etmiş oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Asset Yatırım Yönetim AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Merve Timurlenk Şengül, şunları kaydetti:

"Küresel arenada birçok kuruluş tarafından başarılarımızın ödüllendirilmesi gurur verici. Bir Türk şirketi olarak global birçok başarıyı edinmenin önemi oldukça büyük. Bu başarılı süreçte yalnızca şirketimizi değil ülkemizi de temsil ettiğimiz için bu gurur hepimizin. Gerek Avrupa'da gerek ABD'de işletme yönetimi anlayışımızı, ileri teknoloji kullanım performansımızı, yapısal fonksiyonlarımızı ve daha bir çok konuda başarımızı ortaya koyduk."

