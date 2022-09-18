YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Metropolis'in "ihtişamı" gün yüzüne çıkarılıyor

Metropolis'in "ihtişamı" gün yüzüne çıkarılıyor

18.09.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'deki Metropolis Antik Kenti kazılarında son bir ayda, kentin görkemine işaret eden 3 metre yüksekliğinde 4 ayrı sütun ile mozaiklerin bir bölümü ortaya çıkarıldı - Kazı başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek: - "Bu buluntular Metropolis'in, Antik Çağ'da özellikle de Roma Dönemi'nde sanıldığı kadar küçük bir kent değil tam aksine büyük bir kent olduğunu gösteriyor"

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - İzmir'in Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'nde son 1 ayda yapılan kazı çalışmaları sonucu 4 ayrı sütun ile kamusal veya ticari alan olarak kullanıldığı düşünülen bölgedeki mozaiklerin 150 metrekarelik bölümü gün ışığına kavuşturuldu.

Metropolis Antik Kenti'ndeki kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı izni, Sabancı Vakfı iş birliğiyle Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığında yürütülüyor.

Antik Çağ'da "ana tanrıça kenti" olarak adlandırılan Metropolis'teki kazılar, son dönemde "kamusal yapıya" ilişkin izlerin bulunduğu bölgede yoğunlaştı.

Alanda, milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilmiş bir yapının buluntularına ulaşan kazı ekibi, son bir ayda yaklaşık 3 metre yüksekliğinde 4 ayrı sütun ortaya çıkardı.

- "Çok iyi korunmuş bir mimariyle karşı karşıya kaldık"

Kazı başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek, AA muhabirine, 2022 kazı çalışmalarının oldukça verimli olduğunu söyledi.

Kent girişinde yoğunlaşan çalışmalarda önemli buluntulara ulaştıkları bilgisini veren Aybek, "Yaklaşık 1 ay önce buradaki buluntuların hiçbiri yokken bugün bizi sevindiren sonuçlarla karşı karşıyayız. Bu buluntular Metropolis'in Antik Dönemde özellikle de Roma Dönemi'nde sanıldığı kadar küçük bir kent değil tam aksine büyük bir kent olduğunu gösteriyor." dedi.

Aybek, yapının anıtsal mimariye sahip olduğunu belirtti.

"Zemini bir blokaj ve onu çevreleyen üç sıra mermer kesme taştan basamaklar, mozaikli bir galeri ve sütunların taşıdığı bir üst örtüyle oldukça büyük anıtsal bir yapıyı şu anda ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Çok iyi korunmuş bir mimariyle burada karşı karşıya kaldık. Arkamda görmüş olduğunuz sütunların tamamı kendi dönemindeki pozisyonuyla korunmuş, toprak altında kalmış ve günümüze kadar ulaşmış durumda. Arkeolojik kazılarla sütunlar ayakta, kendi yerlerinde ortaya çıkmaya başlıyor." ifadelerini kullanan Aybek, son dönemdeki çalışmalarda 4 sütunu kendi yerinde bulduklarını, parçalarını, tamburlarını da düşmüş halde zeminde tespit ettiklerini anlattı.

- Mozaikli galeri

Yapının mozaikli bir galeriye sahip olduğuna işaret eden Aybek, geometrik bezemeli mozaik açısından Metropolis'in çok zengin bir kent olduğunu söyledi.

Aybek, kent genelinde mozaiklerin hem özel konutlarda hem de geniş kamusal alanlarda kullanıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Tespit ettiğimiz yeni alan da mozaiklerin kullanıldığı yapılardan biri. Daha önceki örneklerle karşılaştırdığımızda milattan sonra 2. yüzyılda yapıldığını, mozaiklerin yapıyla birlikte inşa edildiğini söyleyebiliyoruz. Buranın bir kamu yapısı olduğuna eminiz ama henüz daha net şeyler söyleyemiyoruz. Yani mesela burası bir agoraya veya bir sütunlu galeriye de dönüşebilir, bir yapının parçasını da oluşturabilir ama şu anki durum bir iç avluya sahip, 3 basamaklı bir geçişle sütunlu galeriye bağlanan ve arkasında da muhtemelen mekanlara açılacak olan bir tür meydan, belki bir çarşı alanı gibi düşünebiliriz."

Metropolis'in ilk dönemde küçük bir kent olarak kurulduğunu ifade eden Aybek, Roma Dönemi'nde genişleyerek, daha büyük bir ölçeğe ulaştığını belirtti.

Aybek, Metropolis'in güney komşusunun Efes Antik Kenti, kuzeyinde de Smyrna Antik Kenti olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Metropolis, Efes ve Smyrna gibi liman kentleri kadar büyük metropol özelliği taşımıyor. Daha küçük ölçekli bir kent. Ancak tarımsal zenginlikleriyle öne çıkıyor ve kentin bu derece büyümesi, anıtsal yapılarla donatılması da bu zenginlikle ilişkilendirilebiliyor."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ üyesi yakalandıİzmir'de sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ üyesi yakalandı
GÜNCELLEME - Bursa'da iki kişilik hava taşıtı zorunlu iniş yaptıGÜNCELLEME - Bursa'da iki kişilik hava taşıtı zorunlu iniş yaptı
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye finali, Denizli'de yapıldıKur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye finali, Denizli'de yapıldı
Anahtar Kelimeler:
İzmir metropolis

İzmir Namaz Vakitleri 18 Eylül Pazar

İmsak
05:26
Sabah
06:48
Öğle
13:11
İkindi
16:40
Akşam
19:23
Yatsı
20:40
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.