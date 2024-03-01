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Metruk binada yangın paniği

İHA İHA
01.03.2024 15:15
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Bolu’da metruk halde bulunan tek katlı evde yangın çıktı.

Metruk binada yangın paniği

İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Olay, Tabaklar Mahallesi Dar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişiler metruk binaya girdi. Metruk binadan kişilerin çıkmasıyla birlikte yangın çıktığı iddia edildi. Mahalle sakinlerinin fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince, metruk binanın girişinde ve çatısında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Ekipler tarafından evde soğutma çalışması yapıldı.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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