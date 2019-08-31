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Metz 0 - 2 PSG (Ligue 1)

FRANSA HABERLERİ  | 31.08.2019 09:52 | Son Güncelleme

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain deplasmanda Metz'i 2-0 yendi.

Metz 0 - 2 PSG (Ligue 1)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Paris Saint-Germain, dördüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Metz ile karşılaştı.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Angel Di Maria'nın penaltı golüyle öne geçen başkent temsilcisi, 43. dakikada Maxim Choupo-Moting'in golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Paris Saint-Germain bu galibiyetle 9 puana yükselirken, Metz 4 puanda kaldı.

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psg metz ligue 1

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