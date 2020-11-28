MEÜ ile İşkur arasında işbirliği protokolü imzalandı

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Mersin Üniversitesi arasında, üniversite içerisinde var olan İşkur İrtibat noktasının Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Üniversite Kariyer Merkezlerinin Çalışma Planına uygun olacak şekilde ’İşkur Kampüs’ olarak güncellenmesi, İşkur’un kurumsal faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi, gençlerin iş gücü piyasasına uyumunun hızlandırılması ve istihdam süreçlerinin desteklenmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ile Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Kutlu arasında imzalanan protokol kapsamında, mesleki eğitimler, kişisel gelişime yönelik faaliyetler, kariyer günleri, İstihdam Fuarı, sektörel toplantılar, Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu etkinlikleri gibi birçok alanda ortak etkinlikler düzenlenecek. Mersin Çalışma ve İş Kurumu, Mersin Üniversitesi’nde okuyan, mezun olacak durumda olan ve mezun olmuş öğrencilere İş ve Meslek Danışmanlığı kapsamında İş Kulübü hizmetleri, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunmak amacıyla Kariyer Merkezinin içinde ’İşkur Kampüs’ birimi kurarak öğrencilere nitelikli hizmet sunacak.

Protokol imza töreninde konuşan Kutlu, Mersin Üniversitesi ile süregelen ortak çalışmaların işbirliği protokolünün güncellenmesi ile daha kurumsal bir nitelik kazanacağını, öğrencilerin ve mezunların İşkur hizmetlerine erişiminin arttırılarak iş gücü piyasasına daha hazır halde iş hayatına atılmasının amaçlandığını söyledi. Kariyer Merkezi içinde bulunacak kampüste, İş Kulübü liderleri tarafından üniversite öğrencilerine özellikle işgücü piyasası, çalışma hayatı, iş arama becerileri, görüşme teknikleri gibi konularda bireysel ve grup halinde çalışmalar yapılacağını belirten Kutlu, öğrencileri ve mezunları kurumsal firmaların yetkilileri ile buluşturarak öğrencilerin kariyer hedeflerini oluşturmalarına katkı sağlayacaklarını ifade etti.

