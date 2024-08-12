Mevkileri bile açıkladı! Volkan Demirel'den Mourinho'ya tavsiye

Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giyen ve geçtiğimiz sezon Hatayspor'u çalıştırmasının ardından bu sezon TV100'de yorumculuk yapan Volkan Demirel, Sarı-Lacivertlilerin Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"KESİNLİKLE 2 TRANSFER LAZIM"

Demirel değerlendirmesinde Fenerbahçe'nin transfer yapması gereken 2 mevki olduğunu aktarırken şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'nin kadrosunda eksiklikler var. Bence 2 tane kesin alınması gereken mevki var. Bence sol stoper ve 6 numara kesinlikle alınması gerekiyor.

"HEM 6 NUMARA HEM SOL STOPER"

Sol ayaklı stoperden bahsediyorum. Oosterwolde sonuçta sol bek özellikli bir oyuncu. Orijinal bir sol bek. Eğer iyi bir takımsanız, şampiyonluğa oynayan bir takımsanız, bilhassa geriden oyun kurmaları planlıyorsanız bence iyi bir takımın sol stoperi olması gerekiyor çünkü oyun kurmalar günümüz futbolunda artık çok önemli. Benim fikrim hem 6 hem de sol stoper gerekiyor.

Djiku bence bu takımın sağ stoperi olabilir ama bir tane sol ayaklı bir stoper tercih etmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin."