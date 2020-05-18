Mevlana'nın dergahında koronavirüs sessizliği

ENGİN ÖZEKİNCİ - Öğretileriyle tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe büründü.

Her yıl Mevlana'nın "Ne olursan ol yine gel" çağrısına uyarak dünyanın dört bir yanından turistlerin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, tarih, kültür ve inanç turizmi açısından önemli bir potansiyeli barındırıyor.

Geçen yıl 3 milyon 464 bin kişiyle son 10 yıldaki en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşarak kendi rekorunu kıran Mevlana Müzesi, ülke genelinde Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tüm müze ve ören yerlerinin kapalı olması nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor.

Mevlana Müzesi'nin yanı sıra kentteki Çatalhöyük ile Karatay Çini Eserler Müzesi, İnce Minare Taş ve Ahşap Eserler Müzesi, Etnografya Müzesi ve Arkeoloji Müzesi gibi birçok müzede de sessizlik hakim.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Konya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özdal Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mevlana Müzesi'nin her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.