Mevlüt Erdinç Fenerbahçe'den ayrılıyor

Transferin hareketli takımı Fenerbahçe'de gözler ayrılacak isimlere çevrildi. Sarı Lacivertli kulüpte geçen sezon beklentilerin aşağısında kalan Mevlüt Erdinç ile yakın zamanda yolların ayrılması bekleniyordu. Konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmek için kulüp binasına gitti. Sarı lacivertlilerde 33 yaşındaki deneyimli santrforun ayrılığının resmiyet kazanması bekleniyor.

Süper Lig'de birçok takımın transfer listesinde yer alan Mevlüt Erdinç, Fatih Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardı.

(AJANSSPOR)



