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Mevlüt Erdinç Fenerbahçe'den ayrılıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.09.2020 15:31 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in transferinde sıcak gelişme yaşandı. Tecrübeli futbolcu Sarı Lacivertli kulüple sözleşmesini feshetmek için kulüp binasına gitti. 33 yaşındaki golcü isim geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 19 maçta forma giydi ve 4 gole imza attı.

Mevlüt Erdinç Fenerbahçe'den ayrılıyor

Transferin hareketli takımı Fenerbahçe'de gözler ayrılacak isimlere çevrildi. Sarı Lacivertli kulüpte geçen sezon beklentilerin aşağısında kalan Mevlüt Erdinç ile yakın zamanda yolların ayrılması bekleniyordu. Konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmek için kulüp binasına gitti. Sarı lacivertlilerde 33 yaşındaki deneyimli santrforun ayrılığının resmiyet kazanması bekleniyor.

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Süper Lig'de birçok takımın transfer listesinde yer alan Mevlüt Erdinç, Fatih Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardı.

(AJANSSPOR)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
en doğrusunu yapıyon mevlüt kaç kurtar kendini bu şikeci kara lekeli takımdan
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