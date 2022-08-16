YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Mevsimi geçmeden mutlaka yapın! Patlıcan musakka tarifi, Patlıcan musakka nasıl yapılır?

Mevsimi geçmeden mutlaka yapın! Patlıcan musakka tarifi, Patlıcan musakka nasıl yapılır?

16.08.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patlıcan yaz aylarının vazgeçilmez sebzelerinden. Her çeşidi ayrı lezzetli olan patlıcanın musakka versiyonunu denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor. Patlıcan musakka yemeği oldukça leziz tadıyla yiyen herkes tarafından oldukça seviliyor. Patlıcan musakka nasıl yapılır diye merak ediyorsanız bu haberi okuyabilirsiniz.

Mevsimi geçmeden mutlaka yapın! Patlıcan musakka tarifi, Patlıcan musakka nasıl yapılır?

Mevsim sebzeleri ile yapılan yemeklerin tadı ayrı bir lezzetli oluyor. Patlıcanların mevsimi geçmeden her tarifinden yararlanmak istiyorsanız patlıcan musakka tarifi tam size göre! Yanında cacık ve pilav ile eşsiz bir tada sahip olacak bu yemeği mutlaka denemelisiniz.

PATLICAN MUSAKKA TARİFİ

Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • 3 adet orta boy çarliston biber
  • 4 adet orta boy patlıcan
  • 300 gram az yağlı kıyma
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 2 adet domates
  • 1 su bardağı su

Patlıcanları kızartmak için:

1 su bardağı ayçiçek yağı

Yapılışı

Patlıcanların uç kısımlarını aldıktan sonra kabuklarını alacalı şekilde soyun. Halka halka kestiğiniz patlıcanları, acısının çıkması için bol tuzlu suda bekletin.
Sıvıyağını tavada kızdırın ve yemeklik doğradığınız soğanları üzerine ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine biberi ilave edip kavurmaya devam edin.
Kıymayı, salçayı, tuzu, karabiberi ve kimyonu da ekleyip pişirmeye devam edin.
Küp doğradığınız domatesleri de ekleyip pişirmeye bırakın. Domatesler piştikten sonra ocaktan alın.
Patlıcanları kızartmak için ay çiçek yağını geniş tabanlı bir tavada kızdırın. Acısının çıkması için tuzlu suda bekleyen patlıcanların suyunu süzdürün. Salata kurutucusu ya da kağıt havlu yardımıyla patlıcanları kuruladıktan sonra kızgın yağda arkalı önlü ters çevirerek kızartın.
Altın rengini alan patlıcanları kızgın yağdan çıkarın ve ayrı bir tencereye dizin.
Üzerine hazırladığınız kıymalı harcı da ekledikten sonra 1 su bardağı su ilave edip 15 dakika pişirmeye bırakın.
Sıcak olarak servis edin.

AFİYET OLSUN!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Turtayı bir de böyle deneyin: Armut marmelatlı turta tarifiTurtayı bir de böyle deneyin: Armut marmelatlı turta tarifi
Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibiMide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi
Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 liraHer gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira
Anahtar Kelimeler:
patlıcan musakka tarifi patlıcan musakka tarifi malzemeler musakka nasıl yapılır patlıcan musakka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı, oğluyla birlikte dehşet saçtı: 3'ü ağır 5 yaralı

Ünlü şarkıcı, oğluyla birlikte dehşet saçtı: 3'ü ağır 5 yaralı

ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu, satın aldığı lüks cipi tanıttı: Umarım fazla linç yemem

ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu, satın aldığı lüks cipi tanıttı: Umarım fazla linç yemem

Reçel değil adeta ilaç: Kanser ve gastritin önüne geçiyor

Reçel değil adeta ilaç: Kanser ve gastritin önüne geçiyor

Herkes tarifini isteyecek! Nefis köstebek pasta tarifi

Herkes tarifini isteyecek! Nefis köstebek pasta tarifi

İstediğiniz gibi olmuyorsa bir de böyle deneyin! Nohuda karbonat ekleyerek…

İstediğiniz gibi olmuyorsa bir de böyle deneyin! Nohuda karbonat ekleyerek…

Poğaçaların çok daha yumuşak olması için püf noktaları

Poğaçaların çok daha yumuşak olması için püf noktaları

İlginizi Çekebilir

Ülkeyi ayağa kaldıran bikinili poz yeniden gündemde

Ülkeyi ayağa kaldıran bikinili poz yeniden gündemde

Tuvalette 5 dakikadan fazla duruyorsanız...

Tuvalette 5 dakikadan fazla duruyorsanız...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Şimdiye kadar duymadınız! Sarımsağın aşk hayatınıza olan etkisi

Şimdiye kadar duymadınız! Sarımsağın aşk hayatınıza olan etkisi

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.