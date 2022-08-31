Mevsimlik işçilerin çocukları Trabzon'da hem öğreniyor hem de eğleniyor

DUYGU AVUNDUK - Mevsimlik işçi olarak Trabzon'a gelen ailelerin çocukları hem eğitim alanındaki eksiklerini giderme hem de sosyal faaliyetlerle eğlenceli vakit geçirme imkanı buluyor.

Arsin ilçesine fındık toplamak için Güneydoğu Anadolu'dan gelen ailelerin çocuklarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (Pikolo) iş birliğinde hazırlanan proje çerçevesinde, Şehit Fahreddin Sarı Ortaokulu'nda eğitim olanaklarının yanı sıra spor, müzik ve resim kursları da veriliyor.

Pikolo Derneğinin Eğitim Koordinatörü Atilla Ulusoy, AA muhabirine, 2017'de başlatılan "Mevsimlik Tarımda Fındık Hasadında Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Sona Erdirilmesi Projesi"nin 20 ilde uygulandığını söyledi.

Ulusoy, çocukların eğlenerek öğrendiğini belirterek, "Dernek olarak, 15 yaş altındaki çocukların tarımda veya herhangi bir meslekte işçi olarak çalıştırılmasına engel olabilmek için çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz." dedi.

Uzun yıllardır il dışından ailelerin Trabzon'a fındık toplamak için geldiğine işaret eden Ulusoy, "Çocukların eğitimlerine katkı sağlayabilmek adına bu şekilde sosyal destek merkezleri açarak, hem çocuklarımızın eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz hem de sosyal faaliyetlerle destekliyoruz. Bu fındık sezonunda 135 öğrenciye ulaştık." diye konuştu.

Ulusoy, büyükleri çalışırken çocukların okulda eğitim almalarının, aileler için de güzel bir imkan olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Aileler fındık toplamaya gittikleri zaman, ister istemez akılları çocuklarında kalıyor. Biz de proje kapsamında çocukları evlerinden servislerle alıyoruz, okula getiriyoruz. Bütün branşlardan öğretmenlerimiz var. Telafilerini yapıyoruz, ayrıca çocuklarımızı Atatürk Köşkü, Botanik Park, Tünel Akvaryum gibi Trabzon'un güzellikleriyle buluşturuyoruz. Böylelikle çocuklara okulu daha da sevdiriyoruz."

Çocuklara ebru sanatı ve zeka oyunlarını da öğrettiklerini anlatan Ulusoy, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında da ilk defa havuzla tanışan çocuklarımız oldu. Ayrıca, yerli halkın da çocukları etkinliklere katıldıkları için çocuklar kültür kaynaşması da yaşıyorlar. Eğitim sonrası memleketlerine dönen çocuklar, yıl boyunca birbirlerini arayıp sorarak dostluklar kuruyorlar. Bunları da gördükçe çok mutlu oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusoy, haftanın 7 günü sponsorların desteğiyle çocukların, kıyafet ve kırtasiyenin yanı sıra yemek ihtiyaçlarının da karşılandığını söyledi.

Trabzon'da 1 Ağustos'ta başlayan projenin bu hafta sona ereceğini vurgulayan Ulusoy, şunları kaydetti:

"Projenin en büyük destekçisi ILO. ILO'dan geliyorlar, çocuklarla sohbet ediyorlar ve bu durum onların çok ilgisini çekiyor. Çünkü çocuk işçiliğine karşı bir çaba gösteriyoruz. 15 yaş altı çocuklar hiçbir yerde çalıştırılamaz, dolayısıyla biz de çocuklara haklarını ve sahip olmaları gereken özgürlüklerini anlatıyoruz, internet aracılığıyla da destekliyoruz."

- Çocuklar proje etkinliklerinden mutlu

Şanlıurfa'dan gelen 13 yaşındaki Muhammet Enes Bakan, Trabzon'u çok beğendiğini, şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezdiğini söyledi.

Ağrı'dan gelen 15 yaşındaki Aycan Uğur da ailesinin yaz aylarında fındık toplamak için Trabzon'a geldiğini belirtti.

Uğur, proje olmasaydı kendisinin de fındık toplayacağını dile getirerek, "Burada daha önce gördüğüm konuları tekrar ediyorum. Çok güzel bir proje, çocuklar fındık tarlalarında çalıştırılmamalı çünkü çalışmak yaşlarına uygun değil, okul bahçesinde oynamaları daha iyi. Şanlıurfa'dan ve Van'dan da buraya gelen arkadaşlarım oldu. Onlarla tanışma fırsatı bulduk." dedi.

