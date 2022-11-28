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Meyve, sebze yüklü tır alevlere teslim oldu

28.11.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’nun Mengen ilçesinde meyve, sebze yüklü tırın dorsesi devrildi.

Meyve, sebze yüklü tır alevlere teslim oldu

Bolu’nun Mengen ilçesinde meyve, sebze yüklü tırın dorsesi devrildi. Ardından çıkan yangında tır kullanılmaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Babahızır köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre M.G. idaresindeki 74 AAY 38 plakalı meyve ve sebze yüklü tırın dorsesi, henüz bilinmeyen bir sebeple yan yattı. Ardından tırda yangın çıktı. Sürücü ve çevredekiler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın sebebiyle bölgeye polis ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, tır kullanılamaz hale geldi. Dorsede bulunan meyve ve sebzeler yola saçıldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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