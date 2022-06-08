Meyvelerin uzun süre dayanması için etkili yıkama ve saklama yöntemi

Meyveler çabuk bozulan besinlerdir. Meyvelerin çabuk bozulmasında nem ve sıcaklık kadar yanlış yıkama ve saklama yöntemleri de önemli rol oynuyor. Taze meyveleri saklamak söz konusu olduğunda dengeyi sağlamak çok önemlidir. Bazı meyveler buzdolabında, diğerleri ise açık meyve kasesinde en iyi şekilde muhafaza edilebilir. En iyi sonucu almak için denemeye değer bir yöntem daha var!

MEYVELER EN İYİ NASIL YIKANIR VE MUHAFAZA EDİLİR?

Taze ürünler çeşitli şekillerde kontamine olabilir, bu nedenle ne tür meyve veya sebze yerseniz yiyin yıkamak önemlidir.

Meyveler, genellikle sadece soğuk suyun altında ovularak yıkanır. Ancak pestisitlere, patojenlere ve mantarlara karşı daha derin bir yıkama için beyaz sirke ile yıkamanız etkili sonuç almanızı sağlayacaktır.

SERT MEYVELER NASIL YIKANIR?

Elma, armut, erik ve portakal gibi katı meyveleri yıkamak için, her üç ölçü sirke için bir ölçü su kullanarak karıştırabilirsiniz. Bu karışımı isterseniz bir sprey şişesine alıp meyvelere püskürterek yıkayabilirsiniz. Veya büyük bir kaba alarak meyveleri bir süre içinde bekletebilirsiniz.

Ekstra dezenfekte gücü ve daha taze bir tat için bir yemek kaşığı limon suyu da ekleyebilirsiniz. Sirke ve limon karışımının kokusunu çıkarmak için sonrasında temiz suyla yıkabilirsiniz.

Meyveleri temiz bir havlu üzerinde kurumaya bırakın veya fazla nemi almak için biraz mutfak rulosu üzerinde kurumalarını bekleyin.

Bazı meyveleri buzdolabına kaldırmadan önce iyice olgunlaşmasını beklemelisiniz. Olgunlaşmasını beklemeniz gereken meyveler ise şu şekilde:

Kayısı

Avokado

Kivi

Mango

Kavun

Nektarin

Papaya

Şeftali

Muz

Erik

HANGİ MEYVE KAÇ GÜN BUZDOLABINDA SAKLANIR?

Elma 3-4 hafta

Kayısı (olgun) 4-5 gün

Avokado (olgun) 3-5 gün

Greyfurt 2-3 hafta

Üzüm 5-7 gün

Kivi (olgun) 5-7 gün

Mango (olgun) 5-7 gün

Kavun (olgun) 7-10 gün

Nektarin (olgun) 3-5 gün

Portakal 2-3 hafta

Şeftali (olgun) 3-5 gün

Armut (olgun) 5-7 gün

Ananas 3-5 gün

Erik (olgun) 3-5 gün

Nar 1-2 ay

Karpuz iki hafta



