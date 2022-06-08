YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Meyvelerin uzun süre dayanması için etkili yıkama ve saklama yöntemi

Meyvelerin uzun süre dayanması için etkili yıkama ve saklama yöntemi

08.06.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meyveler sağlık için faydalı besinlerdir. Hepsinin farklı özellikleri ve içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde insan vücudu için çok sağlıklıdır. Ancak, meyveler tüketilmediğinde birkaç gün içinde bozulabilir. Bozulmayı hızlandıran etkenlerin başında yanlış yıkama ve saklanma yöntemleri yer alıyor. İşte 3 adımda en etkili meyveleri yıkama ve saklama yöntemi.

Meyvelerin uzun süre dayanması için etkili yıkama ve saklama yöntemi

Meyveler çabuk bozulan besinlerdir. Meyvelerin çabuk bozulmasında nem ve sıcaklık kadar yanlış yıkama ve saklama yöntemleri de önemli rol oynuyor. Taze meyveleri saklamak söz konusu olduğunda dengeyi sağlamak çok önemlidir. Bazı meyveler buzdolabında, diğerleri ise açık meyve kasesinde en iyi şekilde muhafaza edilebilir. En iyi sonucu almak için denemeye değer bir yöntem daha var!

MEYVELER EN İYİ NASIL YIKANIR VE MUHAFAZA EDİLİR?

Taze ürünler çeşitli şekillerde kontamine olabilir, bu nedenle ne tür meyve veya sebze yerseniz yiyin yıkamak önemlidir.

iStock-1304813233

Meyveler, genellikle sadece soğuk suyun altında ovularak yıkanır. Ancak pestisitlere, patojenlere ve mantarlara karşı daha derin bir yıkama için beyaz sirke ile yıkamanız etkili sonuç almanızı sağlayacaktır.

SERT MEYVELER NASIL YIKANIR?

Elma, armut, erik ve portakal gibi katı meyveleri yıkamak için, her üç ölçü sirke için bir ölçü su kullanarak karıştırabilirsiniz. Bu karışımı isterseniz bir sprey şişesine alıp meyvelere püskürterek yıkayabilirsiniz. Veya büyük bir kaba alarak meyveleri bir süre içinde bekletebilirsiniz.

iStock-802860366

Ekstra dezenfekte gücü ve daha taze bir tat için bir yemek kaşığı limon suyu da ekleyebilirsiniz. Sirke ve limon karışımının kokusunu çıkarmak için sonrasında temiz suyla yıkabilirsiniz.

Meyveleri temiz bir havlu üzerinde kurumaya bırakın veya fazla nemi almak için biraz mutfak rulosu üzerinde kurumalarını bekleyin.

Bazı meyveleri buzdolabına kaldırmadan önce iyice olgunlaşmasını beklemelisiniz. Olgunlaşmasını beklemeniz gereken meyveler ise şu şekilde:

  • Kayısı
  • Avokado
  • Kivi
  • Mango
  • Kavun
  • Nektarin
  • Papaya
  • Şeftali
  • Muz
  • Erik
Avokadoyu bu yöntemle saklıyorsanız... Anne karnındaki bebeğe bile zarar veriyor! Avokado kararmadan nasıl saklanır?Avokadoyu bu yöntemle saklıyorsanız... Anne karnındaki bebeğe bile zarar veriyor! Avokado kararmadan nasıl saklanır?

HANGİ MEYVE KAÇ GÜN BUZDOLABINDA SAKLANIR?

  • Elma 3-4 hafta
  • Kayısı (olgun) 4-5 gün
  • Avokado (olgun) 3-5 gün
  • Greyfurt 2-3 hafta
  • Üzüm 5-7 gün
  • Kivi (olgun) 5-7 gün
  • Mango (olgun) 5-7 gün
  • Kavun (olgun) 7-10 gün
  • Nektarin (olgun) 3-5 gün
  • Portakal 2-3 hafta
  • Şeftali (olgun) 3-5 gün
  • Armut (olgun) 5-7 gün
  • Ananas 3-5 gün
  • Erik (olgun) 3-5 gün
  • Nar 1-2 ay
  • Karpuz iki hafta


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbiza Tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?İbiza Tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Pastaneye gitmeye son! Nefis Alman Pastası tarifiPastaneye gitmeye son! Nefis Alman Pastası tarifi
Artık mangalda yapmayacaksınız: Soslu tavuk kanat tarifi!Artık mangalda yapmayacaksınız: Soslu tavuk kanat tarifi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sahnede eteğini çıkardı! Tartışma yarattı

Sahnede eteğini çıkardı! Tartışma yarattı

Yıllar sonra gelen itiraf! "Tostumu yedim bekliyorum"

Yıllar sonra gelen itiraf! "Tostumu yedim bekliyorum"

Herkes merak ediyor: Kısırın salçası kavrularak mı konur?

Herkes merak ediyor: Kısırın salçası kavrularak mı konur?

Sıcak günlere yakışacak pratik tarif: Tam ölçülü soğuk baklava tarifi

Sıcak günlere yakışacak pratik tarif: Tam ölçülü soğuk baklava tarifi

Herkes tarifini isteyecek! Evde karışık pide tarifi

Herkes tarifini isteyecek! Evde karışık pide tarifi

Herkes yapabilir! Milföylü Boşnak mantısı tarifi

Herkes yapabilir! Milföylü Boşnak mantısı tarifi

İlginizi Çekebilir

Verdiği zararı bir bilseniz! Bırakmanın zamanı çoktan geldi

Verdiği zararı bir bilseniz! Bırakmanın zamanı çoktan geldi

Şehrin her yerinde aranıyor! Ayağındayken çalıyor, koklayarak...

Şehrin her yerinde aranıyor! Ayağındayken çalıyor, koklayarak...

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

12 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanan 'inek' tutuklandı!

12 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanan 'inek' tutuklandı!

Ağzınıza bile sürmeyin: Bağışıklık sisteminin en büyük düşmanları...

Ağzınıza bile sürmeyin: Bağışıklık sisteminin en büyük düşmanları...

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.