Avokadoyu bu yöntemle saklıyorsanız... Anne karnındaki bebeğe bile zarar veriyor! Avokado kararmadan nasıl saklanır?

Avokado, lezzeti herkesin damak zevkine uymasa da faydalarıyla sık tüketilmesi gereken meyvelerin başında geliyor. Muhafaza etmesi diğer meyvelere göre daha zor olan avokado ile ilgili dikkat edilmesi gereken birçok unsur var. Geçtiğimiz günlerde bir avokado muhafaza etme yöntemi gösteren bir TikTok videosu viral oldu. Ancak; FDA’ye göre avokadoyu o şekilde saklamak güvenli değil!

HASTA EDEBİLİR!

Yayınlanan TikTok videosunda yarım kalan avokadoyu su dolu bir kapta bekletiyor. Ertesi gün yarım avokado hala taze olduğunu belirtiyor.

FDA'dan bir sözcü avokadoyu suda saklamanın korkunç bir fikir olduğunu söyledi. Avokado kabukları Listeria ve Salmonella gibi patojenler içerebilir, ancak normalde bunlar sadece küçük miktarlarda bulunur. Avokadoyu hazırlamadan önce durulamak ve bir ürün fırçasıyla ovalamak normalde bir sorun olmaması gereken potansiyel mikropları yeterince ortadan kaldıracaktır.

ANNE KARNINDAKİ BEBEĞE BİLE ZARAR VERİYOR

Ancak bir avokadoyu buzdolabında haftalarca saklarsanız bu bakteriler çoğalabilir. Listeria, diğer bakteri türlerinin büyümesini yavaşlatma eğiliminde olan buzdolabı sıcaklıklarında büyümede çok iyidir. Listeria sağlıklı yetişkinlerde hafif gıda zehirlenmesine neden olabilir, ancak özellikle hamileyken listeriosise yakalanırsanız bebekler için tehlikelidir.

Avokadoyu buzdolabında birkaç gün tuttuktan sonra, yıkamak artık onu güvende tutmak için yeterli bakteriyi ortadan kaldırmaz. FDA çalışmaları, suyun içinde muhafaza edilen avokado kabuğunun üzerindeki bakterilerin vücuda sızabileceğini ortaya çıkardı.

AVOKADO NASIL SAKLANIR?

Neyse ki, kesilmiş bir avokadoyu suya batırmadan kararmasını önleyebilirsiniz. Avokadonun kahverengi olmasının nedeni, oksijenin etteki kimyasallarla reaksiyona girmesidir, bu nedenle yapmanız gereken tek şey oksijeni avokadonun kesilmiş yüzeyinden uzak tutmak veya kararmaya neden olan kimyasal reaksiyona müdahale etmektir.

Avokadonun kararmasını önlemenin yolları...

Limon veya limon suyu: Sitrik asit ve C vitamini gibi antioksidanlar içerdiğinden kimyasal reaksiyona müdahale eder. Avokadonun kesilmiş yüzeyini biraz limon veya limon suyuyla ovalamanız işe yarayacaktır.

Streç film: Kesilen avokadoyu hızlı bir şekilde streç filme sararsanız kararmasını önleyebilirsiniz.

Yağ sürmek: Avokadoyu kestikten sonra bir sprey şişe yardımıyla avokadonun açıkta kalan kısmına zeytinyağı püskürtebilirsiniz.



