Mezarlık yolunu piste çevirdiler, bidonlarla kaydılar

Tokat’ta çocuklar kayak pisti haline getirdikleri mezarlık yolunda plastik bidon ve leğenlerle kayarak eğlendi.

Tokat merkeze bağlı Büyükyıldız köyünde kayak tesis özlemini çeken çocuklar kendi pistlerini oluşturdu. Köy mezarlığının yolunu kayak pisti haline getiren 7-12 yaş arasındaki çocuklar plastik bidon ve leğenleri kızak malzemesi olarak kullandı. Bidon ve leğenle kaymaya çalışan öğrenciler renkli görüntü oluşturdu. Çocuklardan Gürkan Yavuz plastik bidonları keserek yaptıkları kızaklarla eğlendiklerini dile getirerek, “Sonunda kar yağdı, bizim de Uludağ’ımız burası. Kayacak yer olmadığı için bidonları kesip kızarak burada kayıyoruz” dedi.

