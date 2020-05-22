Mezarlıklarda bayram temizliği

Büyükşehir Belediyesi, Antalya genelindeki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yaptı. Sokağa çıkma yasağı getirilen Ramazan Bayramında sadece şehitlikler ziyarete açık olacak.

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, her yıl olduğu gibi Ramazan Bayramı öncesi 19 ilçedeki tüm mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışması yaptı. Bu yıl koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 81 ilde 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında arife ve bayram süresince kabir ziyareti yapılamayacak. Bayramda sadece şehitlikler ziyarete açık olacak. Şehit yakınları salgın ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde şehitliklere ziyaretlerini gerçekleştirecek. Bayram sonu vatandaşların kabir ziyaretlerini kolaylıkla gerçekleştirmesi için ekipler, mezarlıklarda yer alan ot temizliği, yürüyüş yollarının ve hayratların bakımını gerçekleştirdi. Baharın gelmesiyle yükselen otlar ve çalılar ekipler tarafından budandı ve söküldü. Mezarlıklarda, ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

