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Mezitli Atıksu Arıtma Tesisinde 1 yılda 14 milyon 125 metreküp atık su arıtıldı

MERSİN HABERLERİ  | 23.06.2020 11:01 | Son Güncelleme

MESKİ Genel Müdürlüğü, Mezitli Atıksu Arıtma Tesisinde 1 yılda 14 milyon 125 metreküp atık su arıtıldığını bildirdi.

MESKİ Genel Müdürlüğü, Mezitli Atıksu Arıtma Tesisinde 1 yılda 14 milyon 125 metreküp atık su arıtıldığını bildirdi. MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, “Atıksu Arıtma Tesislerimiz ile atık suların çevreye verdiği kirliliği en aza indirerek, kentimizin ve Akdeniz’in temizliğine önemli katkılar sunuyoruz” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 384 bin eşdeğer nüfus ve 55 bin metreküp/gün kapasiteye sahip Mezitli Atıksu Arıtma Tesisinde 1 yılda 14 milyon 125 bin metreküp atık su arıtıldığı belirtildi. Açıklamaya göre, uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilen Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi, Viranşehir, Davultepe, Tece, Kuyuluk, Çiftlik ve Bozön yerleşimlerinin atık suyunu arıtıyor. Arıtılmış sular, Viranşehir Mahallesinde bulunan derin deniz deşarj istasyonu ile denize deşarj ediliyor. Atık sulardaki organik maddelerin arıtılarak deşarj edilmesi sayesinde, atık suların deşarj edildiği alıcı ortamda yaşayan canlılar korunurken, ekolojik denge sistemi sağlanıyor. Tesisin koku giderim üniteleri giriş ve çıkış parametreleri sürekli olarak izleniyor.

“Kentimizin ve Akdeniz’in temizliğine katkı sunuyoruz”
MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, Mersin’in farklı lokasyonlarda bulunan atıksu arıtma tesisleri ile atık suyun temiz ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi adına çalıştıklarını söyledi. Alkaç, “Atık su arıtma tesislerimiz ile atık suların çevreye verdiği kirliliği en aza indirerek, kentimizin ve Akdeniz’in temizliğine önemli katkılar sunuyoruz. Atık su ile beraber gelen kimyasallar ya da organik maddelerin ayrışması sonucu oluşan gazlar sebebiyle zaman zaman hissedilen koku probleminin çözülmesi için biyolojik damlatmalı filtre sistemiyle çalışan koku giderme üniteleri kullanıyoruz. Biyofiltrasyon sistemi kullanarak, etrafta bulunan yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın etkilenmemesi adına koku oluşumunu asgariye indiriyoruz. Toplanan kokuyu biyolojik koku giderme ünitesinde arıtarak atmosfere temiz bir şekilde iletiyoruz. Potansiyel koku riskinin yüksek olduğu akşam saatlerinde ve özellikle yaz dönemlerinde tesis içinden ve en yakın yerleşim yerlerinden numuneler alarak akredite laboratuvarlarında periyodik olarak analizlerini gerçekleştiriyoruz. Atıksuları temiz bir şekilde denize deşarj ederek, halkımızın Mersin sahillerinden güvenle denize girebilmesini sağlıyoruz” dedi.

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