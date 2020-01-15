Mezitli Belediyesi çocuk hobi bahçesinde hasat sevinci

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi çocuk hobi bahçesinde hasat heyecanı yaşandı. Mezitli’de bulunan ilk ve orta dereceli okullar için oluşturulan hobi bahçelerinde ürettikleri ürünleri toplayan öğrenciler, büyük sevinç yaşadı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte öğrenciler en güzel ürünü toplamak için birbirleriyle yarıştı. Çocukların toprakla buluşarak ekolojik tarım yapabilecekleri çocuk hobi bahçelerinde yetiştirdiği ürünleri inceleyen Başkan Tarhan, hasat sevincine de ortak oldu. Mezitli Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen, 2 bin 500 metrekarelik alanda oluşturulan, 36 adet çocuk hobi bahçesinin yer aldığı proje ile çocuklar doğa ve yeşille buluşarak ekolojik tarım yapma imkanı bulduklarını dile getiren Başkan Tarhan, tohum ekme, sebze fidesi dikme, bahçe sulama ve hasat gibi işlemlerini kendi elleriyle yaptıklarını anlattı. Tarhan, "Çocuk hobi bahçesi ile çocuklarımız, kentleşmenin olumsuz etkilerinden uzak, arkadaşları ile birlikte zaman geçirme ve oyun oynama şansı yakalamış oluyorlar. İstiyorum ki çocuklarımız toprakla uğraşsınlar, enerjilerini böylesi yararlı işlerle boşaltsınlar” dedi.

Öğretmen ve öğrencilerle yaptıkları görüşmelerde hobi bahçesinin çocuklarda çok büyük değişimler oluşturduğunu dile getiren Tarhan, “Sevinerek tanık olduğumuz şey, çocuklarımız burada yetiştirdikleri ürünleri satarak okullarındaki maddi olanaktan yoksun arkadaşlarının eğitimine katkı sunuyorlar. Biz büyüklerin bu çocuklarımızdan öğreneceği çok şey var. Geleceğimizin bu denli aydınlık olduğunu görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Benim yoğun iş temposu içerisinde severek gittiğim iki yer var. Birisi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evimiz, diğeri ise çocuk hobi bahçemiz. Çocuklarımızı burada üretirken yaşadıkları mutluluğu görmek her şeye değer” diye konuştu.



