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  4. Mezitli Belediyesi, öğrencileri sinemayla buluşturdu

Mezitli Belediyesi, öğrencileri sinemayla buluşturdu

MERSİN HABERLERİ  | 15.01.2020 11:38 | Son Güncelleme

Mezitli Belediyesi, Tece Cumhuriyet Ortaokulunda öğrenim gören sinemayla tanışan 82 öğrenciyi sinemayla buluşturdu.

Mezitli Belediyesi, Tece Cumhuriyet Ortaokulunda öğrenim gören sinemayla tanışan 82 öğrenciyi sinemayla buluşturdu. Birçoğu ilk kez sinemayla tanışan öğrencilere sürpriz yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da çocukların mutluluğunu paylaştı.
Mezitli Belediyesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan Tece Cumhuriyet Ortaokulu 5-6-7 ve 8’inci sınıf öğrencilerini sinemayla buluşturdu. Bazıları ilk defa sinemaya giden çocuklar, bir alışveriş merkezinde Rafadan Tayfa Göbeklitepe animasyon filmini izledi. Film izlemeye 4 ayrı sınıftan 82 öğrenci ve 8 öğretmen katılırken, Mezitli Belediye Başkanı Tarhan da sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, öğrencilerle bir araya geldi. Belediye tarafından tahsis edilen araçlarla okullarından alınan öğrencilerin filmi izlerken yaşadıkları heyecan ve mutlulukları dikkat çekti.
Okul Müdürü Harun Oğuz, öğrencilere yaptığı katkılardan dolayı Başkan Tarhan’a teşekkür ederek, çiçek taktim etti. Oğuz, “Tarihi ve manevi değerleriyle bağ kurmasına yardımcı olan bu film, aynı zamanda öğrencilerin ders çalışma motivasyonunu arttıracaktır. Öğrencilerimizin birçoğu ilk defa sinemaya geldiğinden çok mutlu olduklarını gözlemledik. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Mezitli’deki her çocuk sinemaya gitsin istiyoruz”
Öğrencilerle birlikte film izleyen Başkan Tarhan da “Hürriyet Mahallesi bizim için çok özel ve önemli bir bölgedir. Cumhuriyet Ortaokulu da aynı şekilde önem verdiğimiz okullardan bir tanesi. Hürriyet Mahallesine ve Cumhuriyet Ortaokuluna olabildiğince katkıda bulunuyor, çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Cumhuriyet Ortaokulundaki öğrencilerimizin Mersin’de en gelişmiş okullardaki öğrencilerin seviyesinde olmalarını istiyoruz. Maalesef Hürriyet Mahallemizde halen çocuklarını okula göndermeyenler var. Öğretmenlerimiz ve biz de belediye olarak bu bölgede yaşayan çocuklarımızın okuması için gerekli tüm çabayı gösteriyoruz” dedi.
Başkan Tarhan çocuklara, “Hiç sinemaya gitmeyenler el kaldırsın” diye sorunca birçok çocuğun el kaldırdığını görünce; “Bu çok üzücü bir durum. Çocuklarımızın sinemaya, operaya, baleye, tiyatroya gitmeleri gerekiyor. Belediye olarak daha önce hiç sinema, opera, bale ve tiyatroya gitmemiş olan çocuklarımıza imkan sağlayacağız” şeklinde konuştu.

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