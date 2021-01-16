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Mezitli’deki çocuklar yetiştirdikleri ürünlerin ilk hasadını yaptı

16.01.2021 15:10 | Son Güncelleme:
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Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evindeki çocuklar tarafından oluşturulan bostanlıktaki ürünlerin ilk hasadının yapıldığı bildirildi.Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın talebi üzerine okul bahçesinde oluşturdukları bostanlıkta kış sebzelerinden oluşan tohumlar ekildi.

Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evindeki çocuklar tarafından oluşturulan bostanlıktaki ürünlerin ilk hasadının yapıldığı bildirildi.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın talebi üzerine okul bahçesinde oluşturdukları bostanlıkta kış sebzelerinden oluşan tohumlar ekildi. Öğrencilere toprak sevgisini aşılamak amacıyla yapılan bostanlıktaki ürünlerin yetişmesinde hiçbir şekilde ilaç ve gübre kullanılmadı. Doğal yollarla yetişen ürünlerin büyümesine şahitlik eden çocuklar, toprağa yakın olmalarının mutluluğuyla ilk hasadını gerçekleştirdi. ’Barış Güvercinleri’ ve ’Sevgi Çiçekleri’ sınıfındaki sevimli çocuklar; öğretmenler eşliğinde tere, ıspanak ve benzeri ürünleri kendi elleriyle topladı.
Üreten yeni nesil yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Çocuklarımızı toprakla buluşturuyor, üretmenin ne demek olduğunu küçük yaşta öğretiyoruz. Bildiğimiz üzere yeni nesil, teknolojiye fazlasıyla düşkün. Ama üretmenin de ne denli önemli olduğunu çocuklarımıza aşılamalıyız. Bu sebeple belediye olarak üretime yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Kadın Üretici Pazarlarımız ve Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi bunun en büyük örneğidir. Gönüllü seramızda gerçekleşen çalışmalar ve kent içi tarım projelerimizle tüm Türkiye’ye örnek teşkil etmiş durumdayız. Üreticiye ve üretime destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

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