MFÖ 26 yıl sonra iki albüm için dava açtı

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde davalı Avrupa Müzik’in, Raks Müzik şirketinin 2007’de iflasından sonra Fuat Güner, Mazhar Alanson ve Özkan Uğur’a ait “Agannaga Rüşvet” ve “Mazeretim Var Asabiyim Ben” adlı albümlerin içindeki tüm şarkıları İflas Masası’ndan alarak kendi adına eser işletme belgesi düzenlettiği öne sürüldü. Avrupa Müzik şirketinin elinde bulundurduğu eser işletme belgesinin sadece albümlerin kaset ve CD olarak çoğaltılmasını kapsadığının belirtildiği dilekçede, “Ancak albümlerin dijital ortamda kullanımını kapsamıyordu. Davalı Avrupa Müzik’in iki albümdeki eserleri internette kullanmak, dinletmek, satmak vb. hak ve yetkisi yoktur. Ayrıca davalı Avrupa Müzik şirketi kaset ve CD satışlarından MFÖ’ye düşen paylarını da ödememiştir. Müvekkil MFÖ adlı müzik grubunun davalı müzik şirketine çektiği ihtarname cevapsız kalmıştır. Şimdilik 10 bin lira maddi, her bir davacı için 5’er bin liradan 15 bin lira manevi olmak üzere toplam 25 bin liralık tazminat davamızın kabulüne karar verilsin. Müvekkillerin 10 yıllık süreçte uğradıkları zararın ise bilirkişi incelemesi ile hesaplanmasını talep ediyoruz” denildi.