Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı, Burak Yılmaz'ın açıklamaları tekrar gündem oldu: "Bana yoklama çektiler"

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, 'Hakemler Dosyası' soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı. Eski bir hakemin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, Gündoğdu ile birlikte toplam 7 kişinin gözaltına alınması kısa sürede gündemin üst sıralarına çıktı.

Gözaltına alınan isimler ise şu şekilde:



1- Ferhat GÜNDOĞDU (MHK Başkanı)

2- Ferdi KARADORUK (TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı)

3- Ahmet ŞAHİN (TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili)

4- Yunus YILDIRIM (TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi)

5- Sebahattin ŞAHİN (MHK Üyesi-TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu)

6- Alican SAĞLAR (TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu)

7- Emre KOSİF (TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı)

BURAK YILMAZ'IN İSTİFA KONUŞMASI TEKRAR GÜNDEM OLDU

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun evrakta sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından Gaziantep FK'nın eski teknik direktörü Burak Yılmaz'ın istifa açıklaması ve iddiaları tekrar akıllara geldi.

KENDİSİ YÜZÜNDEN GAZİANTEP FK'NIN ALEYHİNE KARARLAR VERİLDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Gaziantep FK'nın, Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olmasının ardından düzenlenen basın toplantısında istifa ettiğini duyuran Burak Yılmaz, kendisi yüzünden hakemlerin Gaziantep FK’nın aleyhinde kararlar verdiğini öne sürmüştü.

"FERHAT GÜNDOĞDU DOKUNULMAZ MI? İSTEDİKLERİ GİBİ OYNATIYORLAR, İNDİRİYORLAR"

Yılmaz açıklamasında, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve TFF Yöneticisi Fuat Göktaş’ın ilk önce kendisini arayarak bahis oynadığının tespit edildiğini, sonrasında yeniden arayarak ‘Yanlış Burak Yılmaz’mış’ dediğini dile getiren Yılmaz, "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı? Neler geldi neler geçti. İstedikleri gibi orada Fuat Göktaş ile istedikleri gibi oynatıyorlar, indiriyorlar. Yaşadığım problemi anlatayım size. Devre arasında Fuat Göktaş beni aradı. 'Bir tane Burak Yılmaz bahis oynamış' dedi. 'Ne diyorsun abi' dedim. 'Ben 2010-2011'i yaşamışım, 'bahis olayı benim karın ağrım' dedim telefonu kapattım. 15 dakika sonra tekrar aradı. 'Özür dilerim yanlış Burak Yılmaz'mış. Iğdır'da birisiymiş, çıkarttırdım' dedi. Benim alnım açık başım dik. Nasıl bahis oynanır, nerden oynanır bilmem öyle şeyleri ve ihtiyacımda yok. Ben Mecnun başkanı aradım ve karıştı ortalık. Sonra 3 gün sonra Kocaeli maçında hakem hiçbir şey yokken beni attı. Atılana kadar hiçbir şey yapmadım. Ama atıldıktan sonra verdiğim tepki hatalıydı.

"BANA YOKLAMA ÇEKTİLER"

Ondan sonra Fuat Göktaş'ı aradım. Bir tane yalan söylüyorsam Allah’ın, dinin, kitabın üzerine yemin ederim. Fuat Göktaş'ı aradım ve yanlış konuştum. Çünkü bana yoklama çektiler. Ben miyim diye acaba bana yoklama çektiler. Yanlış konuştum kendisine ve ondan sonra da bugüne kadar beni her maçta doğradılar. Federasyon bunu yapıyor. Bahis oynayanları çıkarttırdım dedi. Demediyse Allah şahidim olsun. Ben Kocaeli maçından sonra açtığım telefonda yanlış kelimeler söyledim Fuat Göktaş’a o da benim hatam ama ondan sonra bana ve Gaziantepspor’a gereğini yaptılar ve beni doğradılar. Federasyon bu şekilde ilerliyor. Hakemler kötü. Merkez Hakem Kurulu başkanı kötü. Niye gitmiyor? Nedir bunların dokunulmazlığı? Hakemler çok kötü kardeşim. Galatasaray da şikayetçi, Karagümrük de şikayetçi. Niye, nasıl düzelecek abi. Ahbap-çavuş ilişkisiyle yürüyor ona üzülüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"FERHAT GÜNDOĞDU DENİLEN ADAMIN KUKLASI OLMUŞ HERKES"

Yılmaz sonrasında ise şu ifadelere yer vermişti:



"Bu hakemlerle olmaz. Şampiyon olanda içime sinmez, küme düşende içime sinmez. Bu federasyon başkanıyla olmaz. Ferhat Gündoğdu denilen adamın, Fuat Göktaş denilen adamın orada kuklası olmuş herkes. Bana ceza verecekler, istediklerini versinler. Birilerinin bunu söylemesi lazımdı. Hiç kimse bana bahis oynamış muamelesi yapamaz. Fuat Göktaş’a sesleniyorum buradan. Bana yoklama çekti. Benim Trabzonspor’da bu konuda karın ağrım var. Bana yapamazsın. Yalanım varsa çıksınlar cevap versinler. Bırakıyorum ben.

"İKİSİ ALMIŞLAR SAZI ELİNE"

Benimle Antalya’da bir röportaj yapılıyordu. Bahisle alakalı sonuna kadar gidilsin dedim. Sizde bir laf vardır horona girdin mi dik oynarsın. Dik oynayacaksın. Sonuna kadar gideceksin isim ayırt etmeyeceksin. ‘Sen bilmiyor musun kimlerin ne olduğunu?’ Ben biliyorum diye sen bana yoklama çekiyorsun böyle röportaj yaptım diye. Benimle bu konuşmayı yaptıktan iki saat sonra hocalar açıklandı, Burak Yılmaz neden yoktu. Fuat Göktaş, Ferhat Gündoğdu. İkisi almışlar sazı eline bir oraya bir buraya indiriyorlar. Sadece bana karşı yapıldı. Ben temizim çünkü. Temiz olduğum için sonuna kadar gidilsin dedim gitmediler. Beni susturmak için bunu yaptılar, çok net. Ben buradayım bir tane canım var o da benim değil. Beni tehdit edemezsiniz"