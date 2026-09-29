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MHK operasyonunda Whatsapp mesajları ortaya çıktı: Sınavda şaibe, bazı hakemlere ayrıcalık, müstehcenlik...

Hakem camiasında patlak veren mobbing ve resmi belgede sahtecilik soruşturmasında kritik belgeler ortaya çıktı. Riva'daki sınav sorularının sızdırılması, puanların değiştirilmesi ve şaibelere ilişkin bilirkişi raporları MHK'deki usulsüzlük ağını tüm detaylarıyla gözler önüne seriyor.

MHK operasyonunda Whatsapp mesajları ortaya çıktı: Sınavda şaibe, bazı hakemlere ayrıcalık, müstehcenlik...
Cevdet Berker İşleyen

Türk futbolunda büyük yankı uyandıran ve hakem camiasını sarsan mobbing ile evrakta sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada çok kritik belgelere ulaşıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde başlayıp yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredilen soruşturma dosyası, futbol yönetimindeki usulsüzlük ağına dair dikkat çekici ayrıntıları gözler önüne seriyor.

-MYNET DETAY

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GEREKÇE GÖSTERMEDEN KLASMAN DÜŞÜRÜLDÜLER

MHK operasyonunda Whatsapp mesajları ortaya çıktı: Sınavda şaibe, bazı hakemlere ayrıcalık, müstehcenlik... 1

Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülen incelemelerde; mağdur ve tanık beyanları, bilirkişi incelemeleri, HTS çakışmaları ve MASAK mali analiz verileri bir araya getirildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda, futbol camiasının üst düzey isimlerinin organize bir şekilde hareket ettikleri öne sürülüyor.

Dosyada yer alan iddialara göre şüpheliler; somut bir gerekçe göstermeden bazı hakemlerin klasmanını düşürdü, bu isimlere maç görevi vermedi veya atama süreçlerinde sistematik olarak engeller çıkardı. Buna karşılık belirlenen bazı isimlere ayrıcalık tanındığı, puanlama sistemine müdahale edildiği ve 2022 ile 2024 yıllarındaki hakem ile gözlemci listelerinin mevzuata aykırı biçimde değiştirildiği tespit edildi.

RİVA’DAKİ SINAVDA BÜYÜK ŞAİBE

MHK operasyonunda Whatsapp mesajları ortaya çıktı: Sınavda şaibe, bazı hakemlere ayrıcalık, müstehcenlik... 2

Soruşturmanın en somut dayanaklarından birini 2025 yılında Riva’daki TFF tesislerinde gerçekleştirilen kural sınavı oluşturuyor. İncelemelerde, sınav sorularının ve değerlendirme notlarının dışarıdan müdahalelerle değiştirildiği belirlendi.

Dosya kapsamında şüphelilere yöneltilen suçlamalar ise şu şekilde sıralanıyor:

-Ferhat Gündoğdu: Mobbing ve kamu görevlisinin evrakta sahteciliği.

-Sebahattin Şahin: Ferhat Gündoğdu ile ortak hareket ederek mobbing ve evrakta sahtecilik.

-Ahmet Şahin: Sınav sorularını dernek yandaşlarına temin etmek suretiyle evrakta sahtecilik.

-Yunus Yıldırım: Mobbing ve kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme.

-Ferdi Karadoruk: Derneğe üye olmayan hakem ile gözlemcilere baskı uygulayarak mobbing, müstehcenlik ve güveni kötüye kullanma (zimmet).

WHATSAPP MESAJLARI VE DİJİTAL İNCELEMELER

MHK operasyonunda Whatsapp mesajları ortaya çıktı: Sınavda şaibe, bazı hakemlere ayrıcalık, müstehcenlik... 3

Soruşturmanın seyrini değiştiren dijital delillerden biri, Ferdi Karadoruk hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen farklı bir dosya kapsamında el konulan telefonundan çıktı. Telefonun imaj analizleri sonucunda, Alican Sağlar ile Karadoruk arasında hakem listelerinin belirlenmesine yönelik yapılan WhatsApp yazışmaları gün yüzüne çıkarıldı.

Soruşturma makamları, elde edilen tanık beyanları ve dijital materyaller doğrultusunda şüphelilere ait ikametler, iş yerleri, Riva’daki TFF kamp tesisleri, TFF Ankara binası ve TFFHGD İstanbul Şubesi adreslerinde eş zamanlı adli arama, gözaltı ve yakalama tedbirlerinin uygulanmasını kararlaştırdı.

BİLİRKİŞİ RAPORU SAHTECİLİĞİ TESCİLLEDİ

MHK operasyonunda Whatsapp mesajları ortaya çıktı: Sınavda şaibe, bazı hakemlere ayrıcalık, müstehcenlik... 4

Dosyaya giren grafik ve yazı inceleme bilirkişi raporu, sınavlardaki usulsüzlüğü belgeledi. Bilirkişi Mehmet Sedat Yılmaz tarafından laboratuvar ortamında, mikroskop, UV ışık kaynakları ve yüksek çözünürlüklü tarayıcılar kullanılarak yapılan incelemede, "Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı" kağıtları mercek altına alındı.

Ali Tuna adına düzenlenen sınav kağıdındaki el yazıları ile şahsın emniyet ve savcılık huzurunda alınan resmi yazı örnekleri karşılaştırıldı. Grafolojik ve kaligrafik analizler sonucunda; yazıların eğimi, doğrultusu, kalemi bastırma derecesi, imla alışkanlıkları ve harf yapısı bakımından birbiriyle eşleşmediği görüldü. Raporun sonuç bölümünde, sınav kağıdındaki el yazılarının doğrudan Ali Tuna’nın eli ürünü olmadığı kesin olarak tescil edildi.

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