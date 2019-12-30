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  4. MHK Başkanı Zekeriya Alp, cuma günü basın toplantısı düzenleyecek

MHK Başkanı Zekeriya Alp, cuma günü basın toplantısı düzenleyecek

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 30.12.2019 14:09 | Son Güncelleme

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Cuma günü basın toplantısı düzenleyecek. Zekeriya Alp, ligin ilk yarısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

MHK Başkanı Zekeriya Alp, cuma günü basın toplantısı düzenleyecek

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, 3 Ocak 2020 Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 10.30'da başlayacak toplantıda MHK Başkanı Zekeriya Alp, ilk yarı ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Toplantıda MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan da bir sunum gerçekleştirecek.

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mhk zekeriya alp tff

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
mhkbahçe şikebahçeyi değerlendirecek
şerefiniz varsa istifa edin var kayıtlarını açıklayın
sunumu zorlu da yap uğraşma toplantı falan
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