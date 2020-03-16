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MHK Başkanı Zekeriya Alp'le ilgili bomba iddia

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 16.03.2020 09:08 | Son Güncelleme

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in istifa kararı aldığı ve hafta arasında bu kararını resmi olarak açıklayacağı iddia edildi.

MHK Başkanı Zekeriya Alp'le ilgili bomba iddia

Süper Lig'de bu sezon birçok kulüp hakem kararlarına yönelik tepki gösterirken, uzun süredir tartışılan hakem hatalarının ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in istifa kararı aldığı iddia edildi.

Beyaz TV'nin haberine göre; MHK Başkanı Zekeriya Alp bu sezonun genelindeki hakem hatalarının yanı sıra son olarak Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçında Nwakaeme'nin penaltı beklediği pozisyonla ilgili verilen devam kararının aldından gelen tepkiler sonrasında istifa kararı aldığı iddia edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK bu iddiayla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
BİRİLERİNİN MAŞASI OLAN MHK BAŞKANI O KOLTUK DA FAZLA BİLE OTURDU. ADALETLİ YÖNETİMİN OLMADIĞI HER PLARTFORM KAYBETMEYE MAHKUMDUR.HANGİ RENGE GÖNÜL VERSEK DE BİZLER FUTBOLSEVERLER OLARAK ADALETLİ VE AHLAKLI YÖNETİM İSTERİZ.
Yerinde bir karar olur. İstifa etmek zorunda
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