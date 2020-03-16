MHK Başkanı Zekeriya Alp'le ilgili bomba iddia

Süper Lig'de bu sezon birçok kulüp hakem kararlarına yönelik tepki gösterirken, uzun süredir tartışılan hakem hatalarının ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in istifa kararı aldığı iddia edildi.

Beyaz TV'nin haberine göre; MHK Başkanı Zekeriya Alp bu sezonun genelindeki hakem hatalarının yanı sıra son olarak Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçında Nwakaeme'nin penaltı beklediği pozisyonla ilgili verilen devam kararının aldından gelen tepkiler sonrasında istifa kararı aldığı iddia edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK bu iddiayla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapmadı.

