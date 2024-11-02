MHK'dan herkesi ters köşe yapan Arda Kardeşler açıklaması! "Onun hakemliğinden çok memnunuz"

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Galatasaray - Beşiktaş maçının hakem kararları ve Arda Kardeşler için flaş açıklamalar yaptı. Ferhat Gündoğdu Spor Gecesi Digital'e yaptığı açıklamalarla gündemi belirledi.

"BAŞARILI BİR YÖNETİM GÖSTERDİ DİYEMEM"

"Derbi maçında başarılı bir yönetim gösterdi diyemem. Önemli hatalar yaptığı ortada zaten. Ayrıca bu program vasıtasıyla belirtmek isterim; "Kaşar" ve "Papaz" kelimeleri beni incitiyor. Her meslek grubunda emek sarf eden arkadaşlar filmin sonunda bu tabiri hak etmiyorlar."

"ARDA KARDEŞLER DÜDÜĞÜ ASACAK MI?"

"Beşiktaş Kulübü'nün başka talepleri de oldu. Başka kulüplerin de talepleri olabilir. 'Hıncımız geçmedi' diye bir şey okudum ve çok üzüldüm. Hatalı olduğumuz zaman bedelini ödeyeceğiz. Arda ile birlikte ben de ödeyeceğim. Bunun dinlenme süresini kamuoyu görecektir. Beşiktaş kulübü istedi diye değil, MHK'nin normları içinde olduğu için dinlenecek. Bunun bizim skalamızdaki karşılığı 4 ila 6 hafta. Bunun altında olmaz. Adil olsun diye 8 pozisyonu biz kendi içimizde değerlendirdik. Gözümüzden kaçar diye UEFA'da görevli olan arkadaşlarımıza da bunları gönderdik çünkü arkadaşımız ile ilgili bir karar vereceğiz. Kendisini de aradım. Çok rahat ve espri yapmayı seven bir arkadaş. Moral vermek için aradım. Bu kolay değil. Hatalarını kabullendi. Yanlış kararlar verdiğinin farkında ve çok üzüldüğünü söyledi. 8 pozisyonu ona gönderdim ve inceliyor. Arda'dan çok memnunuz"

"DAVINSON'UN HAREKETİ KIRMIZI DEĞİL"

"Davinson'un Immobile'ye hareketi sarı kart, kırmızı değil! O pozisyonu görmediğine çok eminim. Yardımcılara da söyledim, biz bunu neden yakalayamadık diye sordum. Görmemeyi bahane etmiyoruz tabii ki görmeliydik. Bunu gördüğünüzde en azından uyarmanız lazım. Böyle bir şeye kırmızı kart verilmez."