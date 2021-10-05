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MHK'nın Ali Palabıyık kararı ortaya çıktı

05.10.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Hakem Kurulu'nun, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'la ilgili alacağı karar ortaya çıktı.

MHK'nın Ali Palabıyık kararı ortaya çıktı

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında verdiği ve veremediği kararlarla büyük eleştiri toplayan Ali Palabıyık için MHK'den flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

MHK, PALABIYIK'I CEZALANDIRACAK

Milliyet Gazetesi'in haberine göre, Ç.Rizespor- Galatasaray maçının tepki çeken isimleri hakemler oldu,. Yanlışlarıyla göze batan isimlerin Merkez Hakem Kurulu tarafından cezalandırılacağı ortaya çıktı.

EN AZ 4 HAFTA MAÇ YOK

Maçı belirtilen süreden 2 dakika fazla oynatan ve konuk takımın attığı son dakika golü öncesini süzemeyen Ali Palabıyık ve VAR hakemi Abdülkadir Bitigen'in Merkez Hakem Kurulu tarafından en az dört hafta maç alamayacağı öğrenildi. Kıdemli yardımcı hakem Serkan Olgurcan da pozisyonda kusurlu bulundu. Palabıyık ve Bitigen ile özel olarak görüşen MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın sert uyarılarda bulunduğu bildirildi.

4 MAÇIN ÜÇÜNDE ELEŞİTİRİLDİ

FIFA hakemi Ali Palabıyık, Süper Lig'de 4 maçta sahaya çıkarken, Avrupa arenasında da 3 müsabakada düdük çaldı. Palabıyık'ın, Trabzonspor-Galatasaray (2-2), Beşiktaş-Adana Demirspor (3-3) ve Çaykur Rize-Galatasaray (2-3) karşılaşmasında oldukça fazla eleştiri aldığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Palabıyık
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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Milyonlarca taraftar öbür dünyada yakanıza yapışır sırtınızdaki gs takımının formaları nı çıkarttın
alınan puan alındı ceza hiç önemli değil vermesenizde olur
ALI PALABIYIK DENEN DENEN TORPILLI HAKEM DERHAL DÜDÜĞÜ ASILMALIDIR.

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