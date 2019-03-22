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MHK'nin VAR semineri başladı

FUTBOL HABERLERİ  | 22.03.2019 20:50 | Son Güncelleme

Merkez Hakem Kurulu tarafından 21-23 Mart tarihleri arasında düzenlenen Video Yardımcı Hakem (VAR) Semineri Riva'da başladı.

MHK'nin VAR semineri başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen Video Yardımcı Hakem (VAR) Semineri başladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen seminere, MHK Başkanı Sabri Çelik, MHK üyeleri, MHK Eğitim Danışmanları Jaap Uilenberg ile Oğuz Sarvan, FIFA VAR eğitimcisi Danny Makkelie, Süper Lig hakemleri ve FIFA kokartlı yardımcı hakemlerin katıldığı bildirildi.

Açıklamada, seminerin ilk oturumunda Uilenberg ile Makkelie'nin hakemlere "VAR protokolü", "elle oynamalar" ve "ikili mücadeleler" başlıklarında sunum yaptığı belirtildi. Seminerin, Uilenberg, Makkelie ve VAR Koordinatörü Barış Şimşek eşliğinde TFF Var Merkezi'nde yapılan VAR simülasyon çalışmaları ve saha uygulamaları ile tamamlandığı ifade edildi.

VAR Semineri'nin yarın teorik dersler, VAR simülasyon çalışmaları ve saha uygulamalarının ardından sona ereceği kaydedildi.

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mhk VAR

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