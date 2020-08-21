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MHK'nin yeni başkanı Serdar Tatlı oluyor iddiası (Serdar Tatlı kimdir?)

FUTBOL HABERLERİ  | 21.08.2020 11:53 | Son Güncelleme

MHK Başkanı Zekeriya Alp ile birlikte tüm kurul üyeleri görevinden istifa ederken gözler kurulun başına geçecek isme çevrildi. MHK Başkanı Zekeriya Alp ile birlikte tüm kurul üyelerinin istifasının ardından yeni başkan olarak Serdar Tatlı’nın ismi ön plana atıldı. Serdar Tatlı, aynı zamanda aslen Şanlıurfalı olup ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in amcasının oğludur.

MHK'nin yeni başkanı Serdar Tatlı oluyor iddiası (Serdar Tatlı kimdir?)

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala MHK Başkanı Zekeriya Alp ile birlikte tüm kurul üyeleri görevinden istifa etti. Bu gelişmenin ardından gözler MHK'nin başına geçecek yeni isme çevrildi.

Zekeriya Alp'in istifasının ardından MHK Başkanlığı için Serdar Tatlı ismi ön plana çıktı. Serdar Tatlı'nın listesini oluşturmak için çalışmalara başladığı ifade edildi. TFF'nin Serdar Tatlı ismini yakın zamanda duyurması bekleniyor. Peki Serdar Tatlı kimdir, kariyeri nasıl? Hürriyet’te yer alan haberde Tatlı’nın yeni MHK başkanı olabileceği ifade edildi. İşte Serdar Tatlı hakkında detaylar...

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SERDAR TATLI KİMDİR?

Serdar Tatlı (d. 24 Ocak 1966, Şanlıurfa), eski Türk futbol hakemi. Türkiye Süper Lig'inde 9 sezon boyunca 119 maç yönetmiştir. Kendisi aynı zamanda İbrahim Tatlıses'in amcasının oğludur.
Futbol Hakemi Serdar TATLI 1966 yılında Urfa’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa’da tamamladı. 1988’de babasından hakemlik bayrağını devralarak göreve başladı. 1991’de yan klasman hakemi olarak klasmanlara girdi. 1996-97 sezonunda Türkiye 1. ligi futbol maçlarını yönetmeye başladı. Adil ve tarafsız olarak yönettiği maçlarla kendini kabul ettirdi. Tatlı evli 1’i erkek 2 çocuk babası.Serdar Tatlı ilköğretim ve Ortaöğretim eğitim hayatını Şanlıurfa’da tamamlamıştır. 1988 yılında hakemlik görevine adım atan Serdar Tatlı 1996 ve 1997 sezonu ile Türkiye 1. Lig maçlarını yönetmeye başlamıştır. Mesleki hayatını sonlandıran Serdar Tatlı evli ve 2 çocuğu vardır. Aslen Şanlıurfa’lıdır.

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