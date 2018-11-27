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MHK resmen açıkladı! Özkahya ve Göçek için karar belli oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.11.2018 13:10 | Son Güncelleme

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Galatasaray - Atiker Konyaspor maçında yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonuyla ilgili kararlarını açıkladı.

MHK resmen açıkladı! Özkahya ve Göçek için karar belli oldu

Yusuf Namoğlu başkanlığında toplanan Merkez Hakem Kurulu, FIFA hakemleri Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya VAR sistemi performansları yeterli bulunmadığından dolayı ikinci bir değerlendirmeye kadar müsabaka hakemliği ile VAR görevleri verilmemesini kararlaştırdı.

Bilindiği gibi Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanan Galatasaray ile Atiker Konyaspor karşılaşması 1-1 bitmiş, Konyaspor'un lehine verilen penaltı kararı ise büyük tepki toplamıştı.

Konuk takıma 1 puanı getiren 87'nci dakikadaki penaltı pozisyonunu inceleyip, orta hakem Hüseyin Göçek ile Video Asistan Hakem (VAR) Halis Özkahya arasındaki konuşmaları dinleyen Merkez Hakem Kurulu (MHK) yönetimi, bugün yaptığı toplantıyla da kararını açıkladı.

MHK resmen açıkladı! Özkahya ve Göçek için karar belli oldu

MHK'nin almış olduğu kararla ilgili yazılı açıklaması şöyle:

"Süper Ligimizin 13 haftasına ait müsabakalar, özellikle Galatasaray - Konyaspor karşılaşmasının hakemleri ile Video Yardımcı Hakemliği ( VAR ) görevini yürüten hakemlerimizin performansları, Merkez Hakem Kurulumuz tarafından tüm detayları ile değerlendirilmiştir.

Kurulumuz, uygulamaya başladığı tarihten itibaren UEFA'nın takdirini kazanan, Türkiye Futbol Federasyonumuzun büyük katkılarıyla hakemliğin ve futbolun gelişimine yarar sağlayacağına inandığımız VAR sisteminin, sağlıklı gelişmesini engelleyici olumsuzluklara karşı her türlü tedbiri almakta kararlıdır.

"KABUL EDİLEMEZ"

Hakemlerin sahadaki çok kritik bariz hatalarını çözmekle yükümlü sistemin, VAR Protokolü kuralları dikkate alınmaksızın uygulanması ve bunun alışkanlığa dönüşme endişesi de kabul edilemez.

Bu bağlamda kurulumuz, söz konusu müsabakada karar ile uygulama sorumluğu olan FIFA hakemlerimizden Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya VAR sistemi performansları yeterli bulunmadığından ikinci bir değerlendirmeye kadar müsabaka hakemliği ile VAR görevleri verilmemesini uygun bulmuştur.

Ayrıca, diğer profesyonel lig müsabakalarının gerek görüntü ve gerekse gözlemci raporlarının incelenmesi sonucunda kurulumuz, siyah-beyaz hata kapsamında değerlendirdiği hakemlerin de çeşitli periyotlarda dinlendirilmesine karar vermiştir."

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Galatasaray halis özkahya hüseyin göçek hakem

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Okuyucu Yorumları 51 yorum
her yanlış karara hakem kızağa alınsa dünyada hakem kalmaz
yeter Yıldırım demirören yeter galatasarayımızın hakkını yedirmeyiz Demirören istifa
Düdük asmadan bitti sayılmaz.
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