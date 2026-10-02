MHK soruşturması sonrası UEFA'dan Türkiye kararı! Harekete geçtiler...

Türk futbolunda son dönemde yaşanan gelişmeler uluslararası futbol kamuoyunun da gündemine girdi. Hakemler dosyası kapsamında yürütülen soruşturma ve futbol yöneticilerinin disiplin kurullarına sevk edilmesi, UEFA'nın Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip etmesine neden oldu.

UEFA'DAN TÜRK FUTBOLUNA YAKIN TAKİP

Türk futbolunda son haftalarda yaşanan olağanüstü gelişmeler, UEFA'nın da dikkatini çekti. Hakemler dosyası kapsamında yürütülen bahis soruşturması ve futbol idarecilerinin sevk süreçlerinin ardından Avrupa futbolunun yönetim organının harekete geçme kararı aldığı belirtildi.

Fatih Doğan'ın haberine göre UEFA, Türkiye'de yaşanan gelişmeleri yakından izlemeye başladı. Yaşananların boyutunu ve Türk futbolundaki mevcut durumu değerlendirmek isteyen UEFA'nın gelişmeleri detaylı şekilde takip ettiği aktarıldı.

UEFA GÖZLEMCİ GÖNDERMEYE HAZIRLANIYOR

UEFA'nın Türkiye'deki gelişmelerle ilgili bilgi toplamak amacıyla gözlemci gönderme hazırlığında olduğu öğrenildi. Avrupa futbolunun yönetim organının, yaşanan olayların ardından "Türkiye'de neler oluyor?" sorusuna yanıt aradığı ifade edildi.

Türkiye'deki hakemler dosyası ve bahis soruşturmasının yanı sıra futbol yöneticilerinin sevk süreçlerinin de UEFA'nın takibinde olduğu kaydedildi.